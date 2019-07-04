Авакову напомнили, как он стал депутатом по схеме Клюева

04.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, потребовавший отменить регистрацию кандидата в народные депутаты Андрея Клюева, не проживавшего на Украине последние пять лет, в своё время сам стал парламентарием вопреки этой законодательной норме.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил киевский журналист Владимир Бойко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обратился к Центральной избирательной комиссии с письмом, в котором просит пересмотреть решение о регистрации кандидатом в народные депутаты Андрея Клюева на том основании, что Клюев не проживает на Украине, поскольку скрывается за рубежом от следствия.

Но есть нюанс: сам Арсен Борисович был зарегистрирован кандидатом в народные депутаты в 2012 году при аналогичных обстоятельствах – он скрывался за границей, поскольку 31 января 2012 года был объявлен в международный розыск и 26 марта 2012 года задержан в Италии. Итальянский суд отказал в экстрадиции Авакова и нынешний министр внутренних дел Украины даже начал процедуру получения убежища.

Но 28 октября 2012 года Аваков, несмотря на то, что в течение последнего года более 6 месяцев не находился на территории Украины, был избран народным депутатом по списку Всеукраинского объединения «Батькивщина» и получил депутатскую неприкосновенность. Поэтому возникает вопрос: почему Авакову можно, а Клюеву нельзя», – возмутился журналист.

Напомним, накануне в центре Киева на майдане сторонники экс-президента Петра Порошенко организовали митинг против регистрации ЦИКом кандидатами в депутаты блогера Анатолия Шария и экс-соратника Януковича Андрея Клюева.