В Киеве «уставшие от лайна» майданили против Шария и Клюева

03.07.2019, Киев, Владимир Гладков

В центре Киева на майдане сторонники экс-президента Петра Порошенко организовали митинг против регистрации ЦИКом кандидатами в депутаты блогера Анатолия Шария и экс-соратника Януковича Андрея Клюева.

«Общая беда» объединила самые разные слои «свидомых», от ручных нациков типа С14 до махровых порохоботов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отметим, что в большинстве своём «симпатии» возмущённых митингующих были направлены именно в адрес блогера, недавно создавшего свою партию. Собравшиеся держали плакаты «Мы устали от дерьма», «Какой нах#й Шарий?», «Портнов, твой суд уже скоро», «Шарий, жуй сраку», «Судьи сядут» и так далее.

Особо «свидомых» бесили собравшиеся на другой стороне майдана сторонники Шария, которые троллили митингующих красными воздушными шарами.

«Я не хочу, чтобы с гражданами моей страны что-то случилось, я прошу перейти через майдан и попросить шутников с шариками, им кажется это прикольным российская шуточка – Шарий-шарики. Fucking Шариковы! Скажите им, что всем будет лучше, если они уйдут!», – призывал один из митингующих полицию.

Кроме того, разношёрстность объединившихся против Шария и Клюева привела к стычкам между сторонниками и противниками Порошенко.

«Конечно «пять лет крал»! Порошенко на ноль пришёл! Армии не было, бюджета не было!» – кричала сторонница экс-президента.

«Это мы пришли при нём на ноль, это очень оценили на выборах», – огрызался оппонент.

Также в толпе за сценой разоблачили якобы «провокатора Шария», снимающего событие, которого поспешили вытолкать. При этом среди митингующих энергично сверкала лысина нардепа Мустафы Найема.

Кроме того, был избит журналиста «Страны.уа» Владислав Бовтрук. По информации издания, потерпевший пришёл по редакционному заданию и вмешался в потасовку между сторонником Шария с шариком и налетевших на него митингующих.

«Я подошел поближе, чтоб заснять этот инцидент, и тут же получил удар в лицо от одного из участников митинга – мужчины около 50 лет. Удар был такой силы, что я упал. После чего меня, уже лежащего, продолжили бить ногами. Я поднялся и четко произнес, что я журналист, после чего меня облили водой и начали кричать: «Тебе мало? Добавить?» – вспоминает Бовтрук.

В целом акция завершилась ультиматумом ЦИКу до 10:00 4 июля с требованием снять кандидатуры Шария и Клюева. Именно в это время митингующие планируют повторить пикет уже возле Конституционного суда.

В то же время представитель украинской националистической группировки «Черный комитет» Богдан Тицкий высмеял всю эту акцию, резонно отметив, что большинство членов ЦИК, допустивших Шария и Клюева, являются именно представителями «Блока Порошенко» и союзников из «Народного фронта».

«В фейсбуке бунт и паника. Крики про «Реванш». Вчерашние порохоботы, которые и призывали не раскачивать лодку, призывают выходить на Майдан.

Все из-за регистрации на выборы Шария и Клюева. А давайте сейчас обсудим НЕ данных лиц, а тех, КТО их туда допустил.

Допустила их ЦИК. В ЦИК 10 из 17 членов – это представители БПП и НФ. Именно тех, кто сейчас громче всего кричит о «реванше». Может, стоило бы идти пикетировать штаб БПП (он же ПЁС)», – написал националист.

Примерно так же отреагировал и кандидат в депутаты от «Слуги народа», журналист Александр Дубинский.

«Я эту ситуацию рассматриваю как полностью контролируемую Порошенко многоходовку. Его судьи, его ЦИК регистрируют двух кандидатов, которые могут вызывать определённые протестные настроения в обществе, и сам Порошенко пользуется этим поводом для того, чтобы вывести людей на улицы. Знаете, в моём еврейском детстве таких людей называли «поц», – заявил Дубинский в комментарии телеканалу «НАШ».