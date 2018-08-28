Бабицкий: Маккейн был абсолютно непрошибаемым человеком

28.08.2018, Москва, Владимир Гладков

Американский сенатор Джон Маккейн был настолько одержим своей ненавистью к России, что его совершенно не смущали методы исламских террористов на Кавказе и в Москве.

Об этом в эфире программы «Место встречи» на телеканале НТВ во время прямого включения из Донецка рассказал российский политолог Андрей Бабицкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В 2002 году я часто летал в Вашингтон, и один из американских фондов предложил мне провести встречи с конгрессменами и сенаторами, среди которых был и Маккейн. Я считался экспертом по Чечне. Маккейн в то время выступал в защиту чеченского подполья, и я пытался объяснить, что на самом деле эти этносепаратисты, которые воевали в первую войну и якобы добивались свободы, давно переформатированы радикальным исламом, на их месте религиозные фанатики – и что это зло куда большее, чем ненавидимая им Россия, которую я тогда тоже достаточно критично воспринимал. Я говорил, что против радикального ислама нужно, наоборот, заключать союз с Россией, потому что это источник глобальной угрозы не только для Кавказа, но и для планеты в целом», – рассказал Бабицкий.

«Его это ни в коей мере не убедило, он говорил, что несмотря на то, как они себя называют, какие методы используют – я привёл в пример различные теракты и на Кавказе, и в Москве, тем не менее, он сказал, что в реальности объективно это бойцы за независимость Кавказа, которые идут верной дорогой. Он был абсолютно непрошибаемым человеком», – вспоминает политолог.

В тоже время, как ранее сообщал «ПолитНавигатор», на Украине ряд общественников и политологов считают делом чести увековечить имя Маккейна, в том числе обсуждая инициативу о переименовании в честь американца одной из столичных улиц.