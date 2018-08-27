27.08.2018, Киев, Владимир Гладков
 
Киев, Общество, Политика, Пропаганда, СМИ, США, Украина

На украинском ТВ предложили поступить с Маккейном «профессиональнее», чем с Бандерой



Увековечить имя американского сенатора Джона Маккейна в столице Украины можно и нужно, однако стоит немного подождать, пока сами украинцы дозреют до понимания необходимости такой инициативы.

К такому мнению в эфире телеканала «ZIK» пришли украинский политолог Виталий Бала и кандидат юридических наук Александр Москаленко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Facebook неоднократно звучали инициативы от разных лидеров общественного мнения касательно того, чтобы всё-таки назвать одну из магистралей в Киеве именем Джона Маккейна», – задала тему беседы ведущая телеканала.

«Это делать нужно, но подойти надо взвешенно и профессионально. Чтобы не было как с проспектом Бандеры, который проходит через Московский мост. Но сделать это нужно обязательно», – заявил Виталий Бала.

«Я согласен, но, единственное, у меня предостережение, что этот вопрос наверное нужно решать не сейчас, а года через три, когда будет более сбалансированная позиция в обществе. Мне кажется, такие шаги «на волне» делать не стоит, тем более в условиях украинского общества», – поддержал политолога Александр Москаленко.

Как ранее сообщал «ПолитНавигатор», телепропагандист Дмитрий Гордон заявил, что отрицательно относится к исторической фигуре Степана Бандеры, однако предпочитает «засунуть своё мнение в одно место» ради целостности Украины.

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