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19.10.2021 18:45 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, США, Украина
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Байден бросил Украину и общается с Путиным – Илларионов

Новости УкраиныВ то время как американцы блокируют все основные предложения киевской власти, Вашингтон и Москва...

В то время как американцы блокируют все основные предложения киевской власти, Вашингтон и Москва наращивают диалог.

Об этом в интервью украинской пропагандистке Алесе Бацман заявил переехавший в США бывший советник президента России по вопросам экономики, а ныне яростный критик Кремля Андрей Илларионов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что мы точно видим: сфера взаимоотношений и взаимных контактов между Джо Байденом и Владимиром Путиным достаточно широкая, и она не сокращается, а увеличивается. В то же время сфера контактов между американской администрацией и украинской администрацией достаточно ограничена.

Американская администрация практически блокирует все важнейшие вопросы, которые поднимает украинская сторона перед ней. К примеру: членство в НАТО или предоставление ПДЧ, блокирование строительства «Северного потока-2» и недопущение начала его работы, обеспечение энергетической безопасности Украины, поставки в больших объемах вооружения и военной техники для Украины.

По всем этим направлениям у украинской стороны есть серьезные проблемы с американскими партнёрами», – сказал Илларионов.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что пандемия дала повод США эмитировать в прошлом году около 15 триллионов долларов, что привело к неприятным экономическим последствиям для ряда стран, в том числе и Украины.

Кроме того, министру обороны Украины Андрею Тарану пришлось на совместном с главой Пентагона брифинге в Киеве ответить на вопрос, нет ли опасений по поводу того, что американцы могут «кинуть» украинскую верхушку, как сделали это недавно со своими подопечными в Афганистане.

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