Байден пожертвовал Украиной ради выборов – киевский политолог

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Для президента США Джо Байдена выгоднее оставить Украину без помощи, чем согласиться на требования своих политических оппонентов из Республиканской партии.

Издержки в избирательной кампании, которые понесёт президент США Джо Байден, если договорится с республиканцами, для Белого дома гораздо существеннее проблем, с которыми столкнётся Украина из-за отказа или задержки финансовой помощи Киеву.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

Об этом на канале «Новости. LIVE» заявил украинский политолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Официальная причина [демарша Зеленского, который отменил выступление по Zoom перед сенаторами США] – это то, что обсуждались внутренние вопросы, но учитывая важность ситуации, скорее всего, была доведена ситуация о том, что вопрос не будет решён, что и произошло. Ведь, собственно, как и прогнозировалось, как и предупреждали, Украина стала заложником внутриполитической ситуации в США. Байден не может удовлетворить хотелки республиканцев относительно стены на границе с Мексикой, это многомиллиардные вложения, поскольку значительная часть вчерашних мигрантов как раз голосует за демократов, за Байдена. Пойти на этот шаг – это рубить сук, на котором сидишь. И я подозреваю, что ситуация такова, что для него издержи, которые это может вызывать в избирательной кампании, перевесят те проблемы, которые могут возникнуть у нас из-за отказа или задержки с выделением помощи», – сказал Золотарёв.

Он допустил, что у Зеленского осознали, что шансов нет, потому и приняли решение отменить обращение к американскому Конгрессу.

«Ещё есть время до 15 декабря, но, к сожалению, большого оптимизма, судя по тому, в какой напряжённой, скандальной, конфликтной обстановке проходил закрытый брифинг между республиканцами и демократами, оптимизма я не испытываю. Поэтому, возможно, президент решил не стучаться в закрытые двери в этой ситуации», – предположил эксперт.