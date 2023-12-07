Байден пожертвовал Украиной ради выборов – киевский политолог
Для президента США Джо Байдена выгоднее оставить Украину без помощи, чем согласиться на требования своих политических оппонентов из Республиканской партии.
Издержки в избирательной кампании, которые понесёт президент США Джо Байден, если договорится с республиканцами, для Белого дома гораздо существеннее проблем, с которыми столкнётся Украина из-за отказа или задержки финансовой помощи Киеву.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.
Об этом на канале «Новости. LIVE» заявил украинский политолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Официальная причина [демарша Зеленского, который отменил выступление по Zoom перед сенаторами США] – это то, что обсуждались внутренние вопросы, но учитывая важность ситуации, скорее всего, была доведена ситуация о том, что вопрос не будет решён, что и произошло. Ведь, собственно, как и прогнозировалось, как и предупреждали, Украина стала заложником внутриполитической ситуации в США.
Байден не может удовлетворить хотелки республиканцев относительно стены на границе с Мексикой, это многомиллиардные вложения, поскольку значительная часть вчерашних мигрантов как раз голосует за демократов, за Байдена. Пойти на этот шаг – это рубить сук, на котором сидишь.
И я подозреваю, что ситуация такова, что для него издержи, которые это может вызывать в избирательной кампании, перевесят те проблемы, которые могут возникнуть у нас из-за отказа или задержки с выделением помощи», – сказал Золотарёв.
Он допустил, что у Зеленского осознали, что шансов нет, потому и приняли решение отменить обращение к американскому Конгрессу.
«Ещё есть время до 15 декабря, но, к сожалению, большого оптимизма, судя по тому, в какой напряжённой, скандальной, конфликтной обстановке проходил закрытый брифинг между республиканцами и демократами, оптимизма я не испытываю. Поэтому, возможно, президент решил не стучаться в закрытые двери в этой ситуации», – предположил эксперт.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.