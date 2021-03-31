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31.03.2021, Москва, Олег Кравцов
 
Дзен, Компромат, Политика, Скандал, США
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Байден вспоминает Украину как страшный сон


Президент США Джо Байден до сих- пор не позвонил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, поскольку опасается новых обвинений.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишут «Известия».

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Издание напоминает, что Байдену выгодно, чтобы позабылись связанные с Украиной скандалы.

«Один из них — дело украинской газодобывающей компании «Бурисма», в совет директоров которой в 2014–2019 годах входил сын Байдена Хантер. Американские СМИ писали, что владельцы компании с помощью Байдена-младшего пытались получить доступ к ключевым фигурам в администрации США. В октябре 2020 года издание New York Post опубликовало переписку Хантера Байдена с директором по международному развитию «Бурисмы». В одном из писем тот благодарил Байдена-младшего за организацию встречи с отцом в Вашингтоне», – отмечает газета.

Кроме того, неприятностей Байдену доставили обнародованные записи его переговоров с тогдашним президентом Украины Петром Порошенко. Будучи вице-президентом, Байден требовал от Порошенко уволить одних чиновников и не трогать других.

В свою очередь киевский политолог Константин Бондаренко говорит, что тема Украины токсична для Байдена.

«Истории с «Бурисмой» и пленками Деркача едва не стоили ему президентского кресла. Сейчас они немного позабылись, но стоит Байдену продемонстрировать какую-то приязнь киевскому режиму, так сразу активизируются республиканцы. Вероятно, в Вашингтоне не хотят будоражить общественность», – считает Бондаренко.


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