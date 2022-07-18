«Баканова неспроста уволили именно после крушения украинского Ан-12» – российский журналист

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Новости Украины

Разбившийся украинский самолёт в Греции с оружием для Бангладеш и увольнение главы СБУ Ивана Баканова, скорее всего, взаимосвязаны.

Об этом в эфире телеканала «Звезда» заявил заместитель редактора отдела международной политики «Комсомольской правды» Эдвард Чесноков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это не конспирология, это просто сопоставление фактов – в субботу падает украинский самолёт над Грецией, гружённый непонятно чем. Два-три часа просто не подходят туда греческие спасатели, потому что – раздаются взрывы. Потом спасатели туда подходят. Они говорят, что есть угроза химического заражения и просят жителей не открывать окна. Это суббота. В воскресение мы видим отставку СБУ и так далее», – отметил он.

«Можно ли предположить, что это простое совпадение? Конечно, нет. Очевидно, что груз украинского оружия, в том числе и прежде всего, которое было получено от западных партнёров, был втихую продан неким покупателям на Ближнем Востоке, куда самолёт летел», – рассуждал Чесноков.