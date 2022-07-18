«Баканова неспроста уволили именно после крушения украинского Ан-12» – российский журналист

18.07.2022  19:15 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
Просмотров: 1966
 
Военные преступления, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Происшествия, Россия, СБУ, Скандал, Украина
Новости Украины

Разбившийся украинский самолёт в Греции с оружием для Бангладеш и увольнение главы СБУ Ивана Баканова, скорее всего, взаимосвязаны.

Об этом в эфире телеканала «Звезда» заявил  заместитель редактора отдела международной политики «Комсомольской правды» Эдвард Чесноков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Разбившийся украинский самолёт в Греции с оружием для Бангладеш и увольнение главы СБУ Ивана...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«Это не конспирология, это просто сопоставление фактов – в субботу падает украинский самолёт над Грецией, гружённый непонятно чем. Два-три часа просто не подходят туда греческие спасатели, потому что – раздаются взрывы. Потом спасатели туда подходят. Они говорят, что есть угроза химического заражения и просят жителей не открывать окна. Это суббота. В воскресение мы видим отставку СБУ и так далее», – отметил он.

«Можно ли предположить, что это простое совпадение? Конечно, нет. Очевидно, что груз украинского оружия, в том числе и прежде всего, которое было получено от западных партнёров, был втихую продан неким покупателям на Ближнем Востоке, куда самолёт летел», – рассуждал Чесноков.

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть