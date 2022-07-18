Зеленский уволил главу СБУ и генпрокурора. Как это объясняют

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Новости Украины

Вечером в воскресенье Владимир Зеленский уволил главу СБУ Ивана Баканова и генпрокурора Ирину Венедиктову. Украинский президент сослался на массовый переход сотрудников Службы безопасности и прокуратуры на сторону России – таковых на занятых российской армией территориях насчитывается более 60 человек.

Версии по поводу кадровых перестановок разнятся. Одни видят в этом приказ американских кураторов. Другие – укрепление вертикали власти Зеленского, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Шпиономания на марше. А дальше автократия. По идее», – комментирует киевский журналист Валерий Калныш.

Украинский обозреватель Роман Шрайк напоминает, что по Конституции увольнение глав СБУ и Гепрокуратуры невозможно без участия Верховной рады.

«Получить в Раде 226 голосов под это нет проблем. Даже оппозиция проголосует. Но нет. Вместо этого выбрано внезапное отстранение, которое с конституционными полномочиями не сильно контачит. Я вижу только один обоснованный повод так поступить – если Венедиктова и Баканов готовили захват власти в стране, и счет шел на часы», – рассуждает Шрайк.

Украинские СМИ пишут, что Баканов конфликтовал с главой президентского офиса Андреем Ермаком. Последний, якобы, инициировал арест экс-главы «крымского» главка СБУ по обвинению в госизмене, что и ударило по главе спецслужбы. Либеральный политолог Станислав Белковский называет воскресные перестановки внутренней борьбой за власть.

«Атака группы украинских силовиков, включая экс-главу СБУ Ивана Баканова, на руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака – провалилась. Г-н Ермак (на данном этапе) – победил. Напомним, в этой атаке была задействована даже американская конгрессменка (республиканка) Виктория Спартц. Этническая украинка, уроженка Черниговской области Украины», – пишет Белковский.

С такой оценкой согласен политолог-порохобот Алексей Голобуцкий. Он считает, что в результате отставок из руководства силовых органов «устранены последние люди не Ермака».

Его украинский коллега Юрий Романенко прогнозирует реанимацию дел против Петра Порошенко.

«Учитывая, что Венедиктова стопорила дело Порошенко, как могла, а новый и.о. главы ГПУ его ведёт, то кадровые рокировки в ГПУ могут резко усилить стремление Петра Алексеевича оказывать волонтерскую помощь армии», – считает Романенко.

Наблюдатели также не исключают, что уволенный и обиженный Баканов может инициировать появление в СМИ компромата на власть. Впрочем, страховкой от этого может служить формулировка, с которой Зеленский увольнял бывшего друга, – она не исключает возбуждения уголовного дела.

А вот российский политолог Сергей Марков, напротив, считает, что увольнения – свидетельство потери полномочий марионетки Зеленским, управляемым из посольств США и Великобритании.

«Зеленский снял главу СБУ Баканова. Это трагедия. Баканов личный друг Зеленского десятилетия. Баканов, конечно, не мог командовать СБУ, потому что СБУ руководят прямо ЦРУ и британцы. Но Баканов мог хотя бы все рассказывать Зеленскому, что делают ЦРУ в СБУ. Сейчас Зеленскому возможно уже некому будет и рассказывать, что ЦРУ приказывает сделать СБУ. А отвечать за все преступления террористической организации СБУ придётся и Зеленскому. А он даже не будет знать, что конкретно они делают», – утверждает Марков.