«Бахмут не имеет ни тактического, ни стратегического значения для ВСУ» – Арестович

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Даже если ВСУ «оставят» Артёмовск (Бахмут), то это будет такой же тактический ход, как «отход» из Лисичанска и «выход» из Дебальцево.

Об этом рассказал советник офиса президента Украины Алексей Арестович во время прогулки по киевскому кладбищу – скандально известному антироссийской пропагандой и пиаром шарлатанов киевскому журналисту Дмитрию Гордону, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Гордон попросил дать прогноз, удержат ли ВСУ Артёмовск.

«Я думаю – да. Но даже, если представить невероятную вещь, что мы его оставили, не потеряли, а оставили, это ничего не решает», – ответил Арестович.

«Он стратегически не важен», – уточнил пропагандист.

«Он даже оперативно неважен, – подчеркнул Зе-советник. – Важно только одно – мы им устроили ловушку, где мы жжём их последние резервы. Они, конечно, могут ещё собрать, но пока что есть».

«Херсон. Ещё недели две назад мне пишут наши, что вроде русские оставляют Новую Каховку, Олешки, уходят, а мы заходим», – сочинял Гордон.

«Не было такого. Там пошумели наши партизаны и силы специальных операций. Мы так очень любим делать. Когда они обычно отходят, мы – хоп в тылы, и там некоторое время панику наводим вместе с артиллерией. Наши так же делают, когда мы отходим. Отошли из Лисичанск и Северодонецка, там ещё неделю наше ССО бегала, и развлекалась в отношении этих «победителей». После Дебальцево две недели наш спецназ ещё ходил по их тылам, достреливал товарищей», – трепался Арестович.