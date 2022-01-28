Балканист: «Хорваты не хотят воевать за Украину, но власть ждет команды из Брюсселя»

Новости Украины

Почему хорватские политики делают громкие внешнеполитические заявления, в то время как экономическая и социальная ситуация в стране ухудшается? Кто побеждает в давнем хорватском противостоянии – потомки партизан или наследники усташей? На что надеются в Загребе, если Брюссель вынудит отправить хорватских солдат на Украину?

На эти и другие вопросы «ПолитНавигатору» отвечал старший научный сотрудник Института славяноведения РАН Александр Пивоваренко.

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Российские СМИ очень много цитировали слова президента Хорватии Зорана Милановича о том, что он не позволит отправить национальный контингент НАТО на Украину. Однако стоит ли относиться к ним серьезно, учитывая, что в отличие от левого президента правый премьер уже извинился перед Украиной за президентские слова, неизменно заявляет о поддержке режима в Киеве, Социал-демократическая партия, поддерживающая Милановича проиграла недавние выборы в Сабор, а правоконсервативная коалиция составляет парламентское большинство?

– Рассматривать эту ситуацию, как мне кажется, следует в трех аспектах. Первое: заявление Милановича – это не единственный эпизод, когда он продемонстрировал отсутствие идеологической зашоренности. О чем я говорю?

Я помню эпизод когда состоялось такое совещание в Хорватии, и Миланович заявил, что крайне важно сохранить партнерство с Россией, для чего Хорватия в тот период делала очень много. Напомню, что в 2013 году, в связи в вступлением в Евросоюз, Хорватия была вынуждена ввести визы для граждан России, что сократило туристический поток, достигавший до этого рекордных значений. И в тот период они проделали большую работу, чтобы облегчить процесс получения визы и снизить число препятствий.

События 2014 года породили некоторую растерянность поскольку они поставили под угрозу и в целом завершили двадцатилетний, достаточно хороший, период наших отношений.

Александр Пивоваренко.

Второй аспект, безусловно, связан с политической борьбой внутри Хорватии. Действительно за эти годы Миланович терял свой личный политический рейтинг. И сейчас для него способ показать, чем его личная позиция отличается от позиции правящей партии и премьер-министра, это еще и способ набрать политические очки.

И третий момент – момент какого-то национального реализма. Факт, что хорватский контингент НАТО стоит в Польше. Уроки Второй мировой войны в Хорватии рассматриваются критически, но у значительной части хорватского общества отсутствует энтузиазм по- поводу участия в возможной военной авантюре в отношении России.

При этом тот же правый премьер и большой друг Украины Андрей Пленкович намекнул на то, что хорватских войск на Украине нет, и отправлять их туда в Загребе никто желанием не говорит. Такова позиция местной правоконсервативной элиты?

– Я бы не называл ее правоконсервативной. Партия HDZ, как и все крупные европейские правящие партии – сложносоставная, и в ней есть разные взгляды, но, действительно, факт в том, что Пленкович и бывший президент Хорватии Колинда Грбар-Китарович – это скорее центристы. И этот центризм характеризуется повышенной лояльностью к Брюсселю, Берлину и Вашингтону. Показательным здесь является тот момент, что в ноябре 2019 года за несколько месяцев до локдауна, в Загребе состоялся большой конгресс общеевропейской партии, объединяющей правоцентристов – Европейской народной партии, в которую входит и HDZ. И именно умеренному крылу HDZ, крайне восприимчивому к политике Брюсселя и Берлина, и принадлежит идея расширения евроатлантической интеграции, которая касается как Украины, так и всех Балкан. При этом нужно учитывать такой аспект, как выборы нового генсека НАТО, которые должны состояться, если я не ошибаюсь, в ноябре этого года. На этот пост претендуют три женщины, одна из которых, собственно, Колинда Грабар-Китарович, и еще две другие из стран Прибалтики. Понятное дело, что Хорватия будет вести политику так, чтобы у Грабар-Китарович были все шансы занять этот высокий пост.

Но как объяснить прежние выходки «центристов», когда Грабар-Китерович, будучи президентом, заявляла что ее любимый певец – праворадикал Марко «Томпсон» Перкович, воспевающий «подвиги» усташей, и посещала его концерты? Или посещение тем же Пленковичем мемориала расстрелянным партизанами усташам в австрийском Блайбурге?

– Я бы отделял внешнюю политику, довольно оппортунистическую, где мало идеологии, но больше расчета, и внутренний сюжет, который тоже достаточно важен. И тут, я думаю, в хорватском обществе есть те, кто более идеологизирован, чем первые лица HDZ, и последним приходится позировать с той или иной символикой, чтобы собирать голоса. При этом они больше заботятся о личных интересах. Но если бы в обществе было бы больше левых настроений, то они бы отказались от подобного.

Андрей Пленкович.

В последние годы, да, они больше ездят в Блайбург, который является сакральным местом для проусташеской части хорватского общества, и память партизан мажут черной краской. Но есть и другая часть (в составе HDZ), достаточно большая, которая к подобной идеологизации относится довольно скептически.

И все-таки, я понимаю, что это более умозрительные выводы, но если, вдруг, гипотетически произойдет война России и Украины, то как поведет себя Хорватия? Отправит ли она своих солдат в составе контингента НАТО на Украину?

– Скажем так, если это произойдет, то станет проявлением сверхлояльности по отношению к НАТО, в ущерб своим гражданам и семьям, чьи родные окажутся там. На мой взгляд, в Загребе в тайне надеются, что если случится подобное, то их бойцы будут где-то на вторых ролях.

Возвращаясь к Милановичу, точнее к его словам, им вообще можно верить? Потому как на президентском посту он показал себя довольно непоследовательным: то заявлял, что не будет участвовать в одних церемониях вместе с «ветеранами Отечественной войны» 90-х, использующими усташеские символы, то возвращает государственные награды вышедшему из тюрьмы усташу и изуверу Бранимиру Главашу. То называет лидера боснийских сербов Милорада Додика хорватским партнером, то говорит, что тот вместе с Путиным сеет межэтническую ненависть, а Республику Сербскую следовало бы уничтожить еще в 90-е….

– Я думаю, что все вышеперечисленное – эксцессы внутриполитической борьбы. И они проистекают из того факта, что значительная часть населения колеблется между правоцентристами HDZ и левоцентристами SDP Милановича, хоть он формально и не состоит в партии и не является ее председателем, но так или иначе является представителем ее электората. При этом обе основные политические силы Хорватии – левоцентристы и правоцентристы – изначально возникли как партии политического центра. Речь идет о компромиссе начала 2000-х, который был во всей Европе, когда крупные партии занимали центристские позиции, но потом эта схема начала рушиться. И, в принципе, Миланович делает то же, что делают лидеры HDZ, только он играет немного на левом поле, а те – немного на правом, но цели у них одни и те же.

Зоран Миланович.

А популизм – это способ исправить свои непосредственные ошибки, связанные с управлением государством. Для Милановича крупной ошибкой стал миграционный кризис 2015 года, когда он был премьер-министром, недооценил его масштабы, и полиция Хорватии была не готова к нему. Сейчас проблемой страны является массовый отток населения, экономическая миграция в Западную Европу.

То есть ситуация внутри страны непростая – это экономическая периферия, и политическая борьба от этого становится более изощренной. И проще играть на эмоциях людей, поскольку возможности решения реальных проблем довольно ограничены.

При этом нельзя не отметить, что в Хорватии, при том, что левая часть сохраняется, правая становится все сильнее и сильнее, что связано с переоценкой Второй мировой войны, точнее того, что в этот период происходило внутри страны – противостояния усташей и партизан. Партизанская идея теперь вовсю маргинализируется, а усташеская, напротив, реабилитируется. Хотя все это маскируется политкорректными формулировками, например, как в хорватских учебниках истории, где говорится, что «это была общая трагедия для всех», при том, что все «хотели одного и того же – национальной независимости».