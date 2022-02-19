Балканист: «Майдан в Сербии будет, но он проиграет»

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Волнения в Сербии, начавшиеся под видом экологических протестов, продолжатся до апрельских всеобщих выборов, и будут проходить и после объявления их результатов.

Об этом политологу и автору проекта «Балканист» Олегу Бондаренко рассказал кандидат исторических наук, балканист Никита Бондарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ходе разговора в студии «Балканист ТВ», собеседники – Бондаренко и Бонадарев, пришли к единому мнению, что даже после того, как правительство Сербии отказало австрало-британской компании Rio Tinto в разработке лития на территории страны, «экологические протесты» против действующей власти продолжатся вплоть до всеобщих выборов 3 апреля.

«Я думаю, что протесты будут только нарастать в эти два месяца, но они и после выборов продолжатся, – отметил Бондарев. – Это такой гарантированный кусок хлеба для всех этих НКО. Мы выводим людей на улицы, мы протестуем против режима, который называем авторитарным, мы за все хорошее против всего плохого, мы за экологию, против авторитаризма, дайте нам денег. И таки дают».

При этом эксперт абсолютно уверен, что уличная активность сербской оппозиции не принесет никаких результатов.

«Безусловно, он (Вучич) одержит (победу), безусловно, будут акции оппозиционные и до выборов, и после выборов найдутся силы, которые попробуют в очередной раз опротестовать его победу, но у него сейчас такое положение, что ему не нужно заниматься какими-то фальсификациями, у него есть его собственный ядерный корневой электорат, которого ему совершенно достаточно, чтобы вполне уверенно победить. Майдан (в Сербии) будет, но он ничем не кончится», – заключил Никита Бондарев.