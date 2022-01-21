Ответка за издевательства над Джоковичем? Сербия не даст англо-австралийскому концерну разрабатывать литий

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Премьер-министр Сербии Анна Брнабич заявила, что правительство страны на специальном заседании аннулировало все соглашения, разрешения, выданные ранее англо-австралийскому концерну Rio Tinto на разработку лития и минерала ядарит на территории страны.

В свою очередь, в Rio Tinto заявили, что «обеспокоены решениями сербского правительства», и намерены изучать, насколько они обоснованы с правовой точки зрения, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Анна Брнабич сообщила, что накануне вечером решением правительства были отменены постановление и территориальный план территории специального назначения для реализации проекта разработки и переработки минерала ядарит от 13 февраля 2020 года.

«Пространственный план упразднен, и его больше нет, – сказала глава правительства Сербии. – Поэтому все административные акты, связанные с Rio Tinto, все разрешения, постановления, лицензии и прочие документы – аннулированы. Таким образом, мы выполнили все требования экологических протестов и положили конец Rio Tinto в Сербии. Все, что касается проекта Ядар и Rio Tintо, завершено. Все кончено».

Со своей стороны, в Rio Tintо уже отреагировали на это решение официального Белграда, выразив обеспокоенность.

«Мы стремимся развивать проект в соответствии со всеми сербскими и международными нормами, и мы принимаем во внимание экологические опасения, высказанные общественностью», – заявили в руководстве концерна, добавив, что намерены «изучить правовую основу для решения правительства».

В свою очередь, в правительстве Австралии выразили сожаление по поводу отзыва лицензии у Rio Tintо.

«Мы не боимся Rio Tinto, мы здесь из-за нашего народа и нашей страны, пусть они (Rio Tinto – ред.) делают то, что считают нужным, это окончательное решение правительства. Я считаю, что это решение правильное, и оно еще раз говорит о том, что нужно прислушиваться к своему народу и что наша работа заключается в защите интересов народа», – ответила Брнабич на вопрос журналиста, опасаются ли в сербском правительстве того, что корпорация подаст на официальный Белград в международный суд.

Также Брнабич отметила то, как народным протестом против разработки лития воспользовались иностранные организации, желающие свержения Александра Вучича:

«Крупнейшими спонсорами (протестов – ред.) являются США, Фонд Рокфеллера и USAID, Фонд «Открытое общество», Национальный фонд за демократию, Вестминстерский фонд за демократию, Британский совет, а также германские организации. Это не было бы проблемой, если бы они были заинтересованы в окружающей среде, и не было бы этого лицемерия, когда они финансируют протесты, нападают на компании из своих же стран, а мы должны их защищать и политически слабеть. Эта игра, в которую мы играем!… Вы платите кому-то за разговоры об охране окружающей среды, но когда Вучич и Сербская прогрессивная партия хотят сделать что-то конкретное, вы выступаете против этого», – заключила сербский премьер-министр.

Между тем, ряд экспертов полагают, что к столь жесткому решению в отношении англо-австралийского концерна правительство Сербии подтолкнули недавние издевательства руководства Австралии над сербским теннисистом Новаком Джоковичем.

После решения правительства Сербии акции Rio Tinto упали на 5,1% во время торгов на австралийской фондовой бирже. Это худшее дневное падение акций этой компании с августа 2021 года. Справочный индекс Австралийской фондовой биржи завершил торговый день в минусе на 2,3%, сообщает Reuters.