В Европарламенте подготовлена антисербская резолюция в поддержку экомайданщиков

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Завтра Европейский парламент намерен по инициативе «зеленых» и либералов принять резолюцию, осуждающую действия властей Сербии в ходе так называемых «экологических протестов» .

Об этом сообщает «Танюг», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Текст, в котором выражается «глубокая озабоченность» ситуацией с правами вьетнамских рабочих в Сербии, коррупцией и верховенством закона в области защиты окружающей среды, влиянием китайских стандартов и инвестиций, а также насилием «хулиганов» против «мирных» эко-протестующих, попал в «срочную процедуру» Европарламента по инициативе парламентской группы «Либералы». После чего был включен в повестку дня последнего пленарного заседания Европарламента, которое состоится завтра.

Депутаты Европарламента во главе с известной сербофобкой, представительницей немецких «Зеленых» Виолой фон Крамон, Клеменом Грошелем и Тонином Пицулой уже написали обращения, в которых выразили «обеспокоенность к сообщениями о торговле людьми с целью трудовой эксплуатации в Сербии». При этом сама фон Крамон посетила Сербию, чтобы поддержать экомайдан.

Согласованный проект резолюции, который должен быть представлен завтра депутатам Европарламента, выражает «глубокую озабоченность по поводу утверждений о принудительном труде, нарушениях прав человека и торговле людьми в отношении 500 вьетнамских рабочих с китайской фабрики «Линглонг» в Зренянине.

«Сербские власти призваны расследовать это дело и обеспечить соблюдение основных прав человека, особенно прав заводских рабочих, а также представить результаты в ЕС», – говорится в тексте Резолюции.

Сербии также настоятельно рекомендуется улучшить соблюдение трудового законодательства ЕС, скорректировать свои законы и провести проверки в области нелегальной занятости. Вторая часть текста выражает «глубокую озабоченность серьезными проблемами коррупции и верховенства закона в области защиты окружающей среды», а также «общим отсутствием прозрачности и воздействием инфраструктурных проектов на окружающую среду и общество», включая «китайские инвестиции и займы», «транснациональные компании, такие как RioTinto».

«Мы выражаем нашу глубокую озабоченность по поводу растущего насилия экстремистов и хулиганов против мирных экологических демонстрантов, и сожалеем о силе, примененной полицией против протестующих», – говорится в документе.