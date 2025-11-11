Балтика – главное направление, с которого ждать беды, – прогноз

Игорь Шкапа.  
11.11.2025 14:55
  (Мск) , Киев
Просмотров: 457
 
Балтика, Дзен, НАТО, Россия


Балтийское море становится главной точкой напряжения между Москвой и Брюсселем

Об этом в эфире видеоблога покинувшего Украину экс-депутат горсовета Николаева Максима Невенчанного заявил политолог Константин Бондаренко, тоже вынужденный оставить родную страну,  передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Балтийское море становится главной точкой напряжения между Москвой и Брюсселем Об этом в эфире...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Главное яблоко раздора в отношениях между Европой и Россией – это Балтийское море, которое на самом деле сейчас Европа, европейские государства пытаются превратить в закрытое море, внутреннее море НАТО. Особенно после вступления в НАТО, Финляндии и Швеции. Поэтому сейчас речь идёт о том, что возможна в любой момент любая провокация относительно российских военных судов», – считает политолог.

По его словам, это, согласно международному праву, станет поводом для объявления войны.

«Второй момент – определённые провокации вокруг Калининграда, Калининградской области тоже возможны. И так далее. Именно поэтому Балтийское море рассматривается как главный центр, главное направление, с которого можно ждать беды», – предупреждает Бондаренко.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить