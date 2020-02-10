Бандеровцы кличут сорок бед на свою голову

10.02.2020, Москва, Владимир Гладков

Украинские эксперты и российские либералы, рассказывая о ничтожности бандеровского влияния на Украине, ничуть не смущаясь, тут же говорят, что с этими «ничтожествами» должен считаться сам президент государства, так как иначе могут подняться майданы.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Только на нынешней Украине, Украине Зеленского, как бы вы не относились к Садовому [который собрался обменять прах легендарного разведчика Кузнецова на пленных карателей], говорят: «Он –политическое ничтожество». Так, извините, а кто-то вместо него во Львове? Он-то на фоне остальных «политических ничтожеств», на самом деле, ещё умеренным кажется!

Другие-то ещё хуже – вот, в чём главная беда Украины нынешней. И те, которые «хуже», проводят «Бандеровские чтения». Когда нам говорят «Не обращайте внимания на этих бандеровцев, они никто», потом эти же люди говорят «А Зеленский вынужден считаться, а что вы хотите, они же поднимут нам майданы». Ничего себе – «никто», если Зеленский вынужден под них подстраиваться!» – заявил Корнилов.

«Кстати, когда я это слышу от российских коллег: «Да хватит об этой Украине, тем более о бандеровцах», а вы знаете, какую брошюрку на этих «Бандеровских чтениях» презентовали? Как обустроить Россию, они это называют «Как обустроить восточные территории»: разделить её на 40 независимых государств. Вот – результат «Бандеровских чтений», этой псевдонаучной дискуссии. И это тоже мы не должны обсуждать?» – добавил эксперт.

Позже Корнилов продолжил свою мысль о бандеровских мечтах.

«Эти бандеровцы не понимают, что ли, что тогда у них будет не один вечный враг, а сорок? Зачем же они себе на голову столько бед кличут?» – написал историк в своём блоге.