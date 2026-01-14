Бандеровку перекосило: Подпольные русские школы выявляют по всей Украине – даже на западенщине
Выявленная русская школа при Голосеевском монастыре в Киеве оказалась не единственной – подобные подпольные учебные учреждения, где детей отказываются воспитывать в духе бандеровщины, выявляются по всей Украине.
Об этом на заседании Верховной рады заявила депутат Наталья Пипа, призвав усилить репрессии, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Русский – язык врага. Публичное использование языка врага является признаком поддержки врага. Сегодня в столице, в Киеве, существовала школа, которая не пела гимн Украины, не исполняла минуту молчания, а пела гимн России, и использовала для этого язык врага.
У меня есть уже обращение и за Сумскую область, и за Черновицкую, и за Ровенскую, и за Волынскую о том, что это, к сожалению, не единичный случай, а системное явление.
Я подала законопроект 14361 – запрет языка врага в частных учреждениях среднего образования. Потому что такие школы не смогут существовать, если будет запрещена речь агрессора в образовательном процессе полностью», – сказала Пипа.
«Мы понимаем, что это только верхушка айсберга… Чтобы одержать победу одержать победу над внешним врагом, нам нужно победить внутреннюю лень. И я обращаюсь и к СБУ, и к Министерству образования, совместными усилиями прекратить деятельность таких школ.
И полностью нам надо все приходы так называемой УПЦ Московского Патриархата перевести в другие конфессии. Я напомню, что в уставе этой Церкви написано четко, что они подчиняются государству, которое осуществляет геноцид над украинцами», – брехала бандеровка.
