Баш на баш: Из Турции поступило предложение о признании Крыма российским

12.06.2019, Симферополь, Олег Кравцов

Турция может признать российскую юрисдикцию Крыма, если Москва признает независимость Северного Кипра.

Такое мнение в интервью турецкой газете Aydınlık высказал преподаватель Университета Малтепе, турецкий эксперт по международным отношениям, профессор доктор Хасан Уна.

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«Я бы на месте президента Эрдогана предложил Путину позволить Турецкой Республике Северного Кипра открыть представительство в Москве. Ее министерство иностранных дел отправляло бы приглашения на некоторые мероприятия. Вместе с тем предложил бы, чтобы Россия начала авиарейсы в Турецкую Республику Северного Кипра, взамен «Турецкие авиалинии» наладили бы рейсы в Крым. На следующем этапе после этого Турция признала бы Крым российской территорией, а Россия официально признала бы Турецкую Республику Северного Кипра», – сказал турецкий эксперт.

По его словам, Турция также нуждается в создании крупной военно-морской базы на Кипре.

«В Восточном Средиземноморье постепенно растет напряжение. Турция не может оставаться сторонним наблюдателем. Турция должна создать крупную, эффективную морскую базу для сдерживания. Безопасность этой базы должна быть обеспечена с помощью С-400. В Сирии находится российская крупная морская база. У России и Турции общие интересы. Они могут вместе действовать в Восточном Средиземноморье. Если Россия признает Турецкую Республику Северного Кипра, с Россией также можно будет заключить новые военные соглашения», – добавил Уна.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в Киеве пожаловались, что Турция будет выстраивать свои отношения с Россией, исходя из собственной выгоды, а не от желания Украины или «тяжелого положения крымских татар».

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В то же время посол Турции на Украине объявил, что его страна никогда не признает Крым российским.