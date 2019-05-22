В Киеве причитают: Турция не горит желанием помогать меджлисовцамкрымских татар

22.05.2019, Киев, Максим Карпенко

Турция не оказывает должной поддержки поддержавшим госпереворот на Украине крымским татарам. Несмотря на обещания меджлисовских лидеров о строительстве за счет Турции деревень для переселенцев в Херсонской области, дальше слов дело не зашло.

Об этом в своем блоге заявил беглый российский либеральный пропагандист Айдер Муждабаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не хочу я про Турцию. На мой взгляд, все грустновато в плане помощи политической. Она такая статичная, не такая активная, как мы бы ожидали. О помощи переселенцам, строительстве тысячи домов и покупок квартир вынужденным (переселенцам) из Крыма слышал я, но ничего конкретнее об этом не знаю. Планы такие были, не знаю, выделили деньги или не выделили.

Но и политической поддержки я, честно говоря, сильной не вижу. Запад больше публично поддерживает. Но они помогли обменять на русских агентов Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова. Ну, спасибо огромное за это Турции. Но никакой особой помощи, выделенной, такой особой, специальной на много большей, чем остальной, ее не существует, надо быть объективными», – заявил Муждабаев.