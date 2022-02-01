Басурин: Донбассу окажет военную помощь не только РФ

Направление военной помощи республикам Донбасса быстро остудит горячие головы киевского командования.

Об этом по видеосвязи из Донецка в эфире телеканала «Россия 1» заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Начинают создаваться ударные группировки, это говорит о том, что есть уже целенаправленный план по вторжению на территорию наших республик. За информационной завесой готовится большая война в отношении жителей Донбасса. И то количество вооружения, которое поставляется на Украину, нас вынуждает сделать официальное заявление, что мы будем вынуждены обратиться к нашим друзьям, которые нам бы помогли в военном и военно-техническом плане остановить агрессию Украины.

Думаю, самое первое, что необходимо – просто сказать, что эта военная помощь будет. Не – что именно, а сам факт того, что будет заявлено нашими друзьями. Это же не только РФ, хотел бы подчеркнуть, есть и другие страны, готовые нам оказывать военно-техническую помощь. Я думаю, сам факт того, что об этом будет сказано, будет самым сильным ударом по Украине и тем спонсорам украинской власти», – заявил Басурин.

«На нашем «шарике» очень много непризнанных государств, и они очень положительно относятся к тому, когда люди борются за свою независимость», – добавил военный.