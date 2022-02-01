Басурин: Донбассу окажет военную помощь не только РФ
Направление военной помощи республикам Донбасса быстро остудит горячие головы киевского командования.
Об этом по видеосвязи из Донецка в эфире телеканала «Россия 1» заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Начинают создаваться ударные группировки, это говорит о том, что есть уже целенаправленный план по вторжению на территорию наших республик. За информационной завесой готовится большая война в отношении жителей Донбасса. И то количество вооружения, которое поставляется на Украину, нас вынуждает сделать официальное заявление, что мы будем вынуждены обратиться к нашим друзьям, которые нам бы помогли в военном и военно-техническом плане остановить агрессию Украины.
Думаю, самое первое, что необходимо – просто сказать, что эта военная помощь будет. Не – что именно, а сам факт того, что будет заявлено нашими друзьями. Это же не только РФ, хотел бы подчеркнуть, есть и другие страны, готовые нам оказывать военно-техническую помощь. Я думаю, сам факт того, что об этом будет сказано, будет самым сильным ударом по Украине и тем спонсорам украинской власти», – заявил Басурин.
«На нашем «шарике» очень много непризнанных государств, и они очень положительно относятся к тому, когда люди борются за свою независимость», – добавил военный.
Также в студии показали заявление секретаря СНБО Украины Алексея Данилова о том, что Киев не собирается выполнять «подписанные под дулом пистолета» Минские соглашения, соблюдение которых якобы уничтожит страну.
«Я бы ещё добавил, что этот план нападения на наши республики должен обсуждаться на территории Данилова, это Совбез Украины. Поэтому заявление этого человека о том, что выполнение определённых обязательств приведёт к уничтожению страны, и подписание карты стрелочками, как любят на Западе говорить, как будет происходить наступление – эти стрелочки он подпишет», – прокомментировал Эдуард Басурин.
«Поэтому к таким заявлениям нужно относиться очень серьёзно. Не просто так такие люди делают такие заявления», – подчеркнул представитель НМ ДНР.
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