Басурин: Подготовка Киева к войне ускорит встречу Путина и Байдена

30.11.2021  22:59 (Мск), Москва,
Владимир Гладков.  
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Пропаганда, Россия, Скандал, США, Украина
Новости Украины

Подготовка Украины и её западных хозяев к полномасштабной войне с Россией может быть нацелена на обоснование необходимости встречи президентов РФ и США.

Об этом в эфире радио «Говорит Москва» заявил официальный представитель УНМ ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подготовка Украины и её западных хозяев к полномасштабной войне с Россией может быть нацелена...

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«Информационный вброс (о том, что Россия намеревается «напасть» на Украину – прим.), который произошёл сначала из-за океана, а потом эту тему начали поддерживать англичане, прибалты, поляки – я думаю, игра идёт не за Украину, а в самой Америке, по поводу того, что им делать дальше», – сказал Басурин.

По его словам, несмотря на декларируемое противостояние различных элитарных групп в США, они все способствуют встрече Путина и Байдена.

«Существует два плана развития событий между США и Россией. Один из предлагаемых вариантов – это люди, находящиеся в Капитолии и Белом доме – о том, что санкции с информационным давлением уменьшить, запретить поставлять на Украину летальное оружие. Чтобы не раздражать РФ и начать вести диалог.

Есть другое мнение, так называемые «стервятники» – что увеличивать поставку оружия и нагнетать ситуацию. Готовится встреча двух президентов, и этот информационный вброс мог быть сделан американцами, чтобы объяснить, почему президент США, демократ, должен встретиться с президентом РФ», – резюмировал офицер.

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