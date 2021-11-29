В Донецке уверены – Украина и Запад готовятся к масштабной войне

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Новости Украины

Украина и её западные хозяева активно готовятся к началу полномасштабной войны в Донбассе.

Об этом в эфире YouTube-канала «GREY ZONE» заявил советник председателя правительства ДНР Ян Гагин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас и в украинских, и в европейских СМИ полным ходом идёт подготовка населения к возможному началу полномасштабных боевых действий со стороны Украины. Украина последние месяцы активно старается выйти из Минских соглашений, она их активно не соблюдает. Обстановка накаляется с начала этого года, идёт по нарастающей. Увеличиваются калибры обстрелов, их интенсивность, площади. Регулярно уничтожается инфраструктура. Идёт масштабная подготовка», – сказал Гагин.

Он отметил, что у этих обстрелов нет никакого другого объяснения, кроме как целенаправленная эскалация конфликта.

«Просто пристрелкой после ротации это назвать нельзя, потому что украинские артиллеристы за последние годы научились стрелять очень метко, у них есть пристрелка ко всем важным объектам. По всей линии фронта напряженность – это и юг, и окраины Донецка. Вся линия фронта регулярно обстреливается, каждый день. Любой гражданский скажет, где сегодня гремело, это слышно даже в центре города», – рассказал представитель правительства ДНР.