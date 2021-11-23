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Новости Украины

В зоне «ООС» двое пьяных карателей ВСУ ограбили продуктовый магазин и жестоко избили охранника.

Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель УНМ ДНР Эдуард Басурин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В зоне «ООС» продолжает расти количество небоевых потерь среди боевиков ВСУ, как правило, в результате употребления спиртных напитков, особенно в праздничные дни», – сказал он.

Так, два украинских десантника, отмечая профессиональный праздник (на Украине – 21 ноября), напились и ограбили продуктовый магазин в городе Дзержинск (переименован Киевом в Торецк). Охранника магазина, пытавшегося предотвратить преступление, жестоко избили.

Однако расправа не заставила долго ждать.

«Уже через 20 минут собственник магазина со своими друзьями нашли пьяных «защитников Украины» и устроили над ними самосуд», – добавил Басурин.

В результате возмездия оба мародёра ВСУ попали в больницу с тяжкими телесными повреждениями.

Напомним, ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал , что более ста тысяч жителей Донбасса, проживающих в прифронтовых посёлках, подвергаются регулярному террору со стороны ВСУ.