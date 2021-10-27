ВСУ нанесли артиллерийский удар по инфраструктурным объектам ДНР

27.10.2021 21:07 (Мск), Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

В зоне «ООС» украинские боевики выпустили по населённым пунктам ДНР более полусотни мин, гранат и снарядов различного калибра, в результате чего были повреждены важные инфраструктурные объекты, обеспечивающие молодую республику водой и электричеством.

Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель УНМ ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В период проведения заседаний Контактной группы украинские боевики увеличили огневую активность. За прошедшие сутки зафиксировано шесть нарушений Комплекса дополнительных мер по контролю за соблюдением режима прекращения огня со стороны противника», – сказал он.

Так, украинские боевики произвели 15 выстрелов из БМП-2 по посёлку Гольмовский, в результате чего была повреждена газовая труба по улице Палладина 38.

Также ВСУ обстреляли из 120-мм миномётов населённый пункт Яковлевка, выпустив по нему 12 мин и повредив газопровод генерационной станции шахты им. Засядько и один жилой дом.

Корректировку огня боевики вели при помощи беспилотника, который был сбит защитниками Донбасса, после чего обстрел прекратился.

В то же время подразделения ВСУ произвели массированный артиллерийский обстрел посёлка Новая Марьевка, в общей сложности выпустив по нему 20 мин калибра 120 и 82 мм, и применив 122-мм артиллерию для удара по жилому массиву населённого пункта Тельманово.

«А с позиций в районе населённого пункта Новотроицкое обстреляли из АГС населённый пункт Докучаевск, выпустив 10 гранат», – добавил Басурин.

В результате массированных обстрелов были повреждены несколько жилых домов, сельскохозяйственные ангары и два объекта инфраструктуры – ЛЭП и тельмановский водовод диаметром 300 мм. На данный момент населённый пункт лишён водоснабжения.

Кроме того, украинские боевики выпустили 5 мин калибром 120 мм и 5 гранат АГС по посёлку Новоласпа, и 4 гранаты СПГ по населённому пункту Саханка.

«Требуем от международных наблюдателей СММ ОБСЕ зафиксировать факты нарушений со стороны украинских боевиков и добиться от Украины прекращения террора мирного населения Республики», – резюмировал Басурин.

Напомним, накануне украинские подразделения в нарушение всех возможных договорённостей применили на Донбассе турецкие ударные беспилотники «Байрактар», уничтожив одну гаубицу защитников Донбасса.

В связи с этим в Донецке сообщили, что ситуация вокруг обострения на фронте в Донбассе намного серьёзней, чем кажется. Конечная цель – втягивание России в большую войну.