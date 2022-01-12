Беглый силовик-беломайданщик: «Белорусские офицеры живут мыслью о приходе России»

12.01.2022  22:25 (Мск)
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Белоруссия, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Украина
Новости Украины

Все белорусские офицеры, от лейтенантов до генералов, ждут воссоединения Белоруссии с Россией, в результате которого их положение должно улучшиться.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил бежавший из Белоруссии силовик-беломайданщик, глава организации «Беларусь 2.0 делаем вместе» Сергей Бурба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Все белорусские офицеры, от лейтенантов до генералов, ждут воссоединения Белоруссии с Россией, в результате...

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«В среде белорусских силовиков достаточно российской агентуры, которая постоянно на всех уровнях, начиная от лейтенантов, заканчивая полковниками и генералами, друг другу рассказывают: «Скоро придёт Россия и всё, будет замечательно. У нас вырастет финансовое содержание и появится материально-техническая база».

Реальность заключается в том, что белорусские офицеры живут приходом России. Но они не знают обратной стороны, как украинские коллеги, которые, перейдя на сторону России в 2014 году, первые пару лет тоже радовались, а потом всё стало становиться на свои места», – утверждает Бурба.

Напомним, ранее в Донецке заявили, что украинский военный добровольно перешёл на сторону Народной милиции ДНР.

Кроме того, ранее в Киеве сообщили, что спецназ военной разведки Украины перешёл на сторону России – СБУ сообщила о подготовке настоящего бунта, который должен был охватить сразу несколько областей, однако был сорван усилиями украинской спецслужбы. В планах заговорщиков, якобы, было и похищение одного из бывших командующих Сил специальных операций.

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