Беглый укро-коммерс подстрекает Европу не бояться ядерного оружия России

В случае начала прямого боестолкновения с Европой, Россия сразу ударит тактическим ядерным оружием, заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я знаю, какой сегодня серьезный перевес в стратегических силах России по сравнению с американцами. Поэтому американцы никогда не будут воевать против России. У России огромное стратегическое превосходство.

У Европы есть тактическое ядерное оружие только во Франции, и только американское у англичан. «Томагавки» и все остальное не играют никакой роли», – сказал Кедми.

«Если будет война с Европой, она будет совершенно другая. Без захвата территории, без танковых рейдов. Она будет длиться несколько дней. Она будет на уничтожение армий и инфраструктуры. Уничтожение тактическим ядерным оружием.

В этом отношении у Европы нет никаких шансов. Ни у кого. У России огромное преимущество. А США не будут вмешиваться в конфликт Европы, потому что тогда он перейдёт в стратегический конфликт. Американцы не захотят рисковать во имя Европы», – добавил он.

Участник эфира – бежавший во Флориду украинский коммерсант Денис Елисевич язвительно прокомментировал прогноз Кедми.

«Ну, то есть, я понял: если она может Европу за несколько часов, то Украину она может просто вообще за секунду взять. Так нам и рассказывали, что за три дня. Ничего не получилось», – хорохорился Елисеевич.

