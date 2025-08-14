Беглый укро-политолог уже порешал за Москву, «где Россия пойдёт на уступки»

Игорь Шкапа.  
14.08.2025 16:50
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1042
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


В отношении территорий, которые РФ заняла с 2014 года, США будут признавать российский суверенитет, но с оговоркой, что это незаконно.

Об этом в эфире признанного в РФ иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил покинувший страну киевский политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Соединенные Штаты выберут ту формулу, с которой они подошли к своему отношению к факту присоединение стран Балтии к Советскому Союзу в 1940 году. США не признали это. Но в целом признавали, что территория Советского Союза там суверенна, но была оговорка, что эти три республики были незаконно частью СССР», – напомнил эксперт.

Затронул он и вопрос потенциальных территориальных уступок со стороны России.

«Могут покинуть территорию Сумской, Харьковской областей. Всё. А потом скажут: ладно, мы пойдём на уступки в запорожско-херсонском регионе. То есть мы контролируем территорию, которую контролируем, и мы будем ее контролировать. И будет посягать на другую часть, ту, которая контролируется Украиной. Будет две Запорожские области, одна в составе Российской Федерации, другая в составе Украины. И две Херсонские области», – прогнозирует Бондаренко.

