Новости Украины

ВМСУ рискнут на еще одну попытку прорыва через Керченский пролив, поскольку в этом случае украинский флот просто потеряет корабль.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил директор киевского Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко.

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«В России были какие-то панические атаки насчёт этого инцидента. Но уже был один прорыв, всё закончилось так, как и должно было закончиться. Я подозреваю, что в следующий раз такая попытка прорыва закончится выстрелом системы «Бастион», и в украинском флоте станет одним кораблём меньше. Думаю, что это прекрасно понимают и на Банковой», – считает эксперт.

По его словам, в офисе нынешнего президента Украины люди по своим моральным и идеологическим качествам не отличаются от своих предшественников, а по интеллектуальным способностям даже уступают.

«Поэтому все вот эти действия в духе «армовира» будут продолжаться до тех пор, пока западные союзники не объяснят популярно, что ещё одно такое действие – и их просто снимут с довольствия. В своё время Байден популярно пояснил Порошенко, что не должно быть никаких поползновений на Крым, и все действия в этом направлении прекратились», – сказал Белашко.

Вечером 9 декабря в ФСБ сообщили, что корабль управления «Донбасс» ВМС Украины приблизился к Керченскому проливу, требования изменить курс не выполняет. Утром он снялся с рейда порта Мариуполь и выдвинулся в направлении Керчи, заявок на прохождение пролива от украинской стороны не было.