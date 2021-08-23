Белград отказался выдавать Сараево воевавшего с исламистами серба

23.08.2021 15:51 (Мск), Белград, Алексей Топоров

МВД Сербии ответило отказом на запрос от выдаче Боснии и Герцеговине Душана Корнячи, которого Сараево намерено судить за сопротивление исламистам в 90-е годы.

Об этом сообщает РТРС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Корнячи в Боснии намериваются судить за «военные преступления, совершенные в Сараево». То есть фактически за организацию обороны сербской общины от агрессии исламистов-сепаратистов, развязавших с 1992 года этническую чистку местного сербского населения.

«Выкопанные глаза судьи Илича (перед смертью командир боевиков Насер Орич выколол ему глаза ножом – ред.) и более трех тысяч убитых сербов в Подринье заслуживают правосудия, а преступник Насер Орич заслуживает наказания за совершенное им зло, – прокомментировал запрос Сараево министр внутренних дел Сербии Александр Вулин. – Джаферович (бошнякский член Президиума БиГ – ред.) любит играть жертву, но когда актерство проходит, остается правда. Орич имеет ордер Интерпола на арест, выданный по запросу Сербии, но не несет ответственности ни за одно свое злодеяние».

Александр Вулин.

Несмотря на то, что официально «Армия Боснии и Герцеговины» была создана 15 апреля 1992 года, номинально свое существование она начала 8 апреля, после слияния штабов территориальной обороны, населенных бошняками-мусульманами районов страны.

А собственные незаконные вооруженные формирования у мусульман, как вооруженное крыло сепаратистской Партии демократического действия Алии Изетбеговича, появились годом ранее – еще 2 мая 1991 года отставной майор ЮНА, уроженец населенной мусульманами части Рашской области – Санджака, Сефер Халилович создал паравоенное формирование «Патриотическая лига».

Параллельно по инициативе самого Изетбеговича в столичном Сараево создаются мусульманские формирования, впоследствии получившие название «Зеленые береты». Уже тогда начальник военной контразведки ЮНА Александр Васильевич докладывал в Белград о том, что под ружьем у сепаратистов находятся 50 тысяч человек, объединенных в четыре дивизии, три полка, 55 батальонов и 62 отдельных роты. Однако тогда в армии, начавшей трещать по швам и увязшей в конфликте в Хорватии, никак не отреагировали на эту оперативную информацию.

Характерно, что уже на тот момент костяк боевиков «Патриотической лиги» и «Зеленых беретов» составили бошнякские националисты, радикальные исламисты, отставные военные офицеры – авантюристы, пытавшиеся найти себе применение в ходе процесса распада страны, а также обыкновенные бандиты, причем криминальные авторитеты – такие как Юсуф «Юка» Празина и Рамиз «Чело» Делалич стали командирами подразделений будущей «армии» (что характерно, после окончания войны оба были убиты в криминальных разборках).

Один из командиров сараевских исламистов Юсуф «Юка» Празина (на костылях) в окружении боевиков.

О тактике «бойцов» и их моральном облике говорит печально известный инцидент, произошедший 1 марта 1992 года в Сараево, в центральном историческом районе Башчаршия, на следующий день после провозглашения независимости БиГ, когда боевики «зеленых беретов» во главе с вышеупомянутым Делаличем напали на сербскую свадьбу, застрелив у церкви Преображения Господня несшего сербский флаг отца жениха – Николу Гардовича и ранив в руку священника Раденко Миковича, после чего сожгли отобранный флаг. Этот инцидент, по сути, стал началом войны в БиГ.

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Похороны Николы Гардовича и интервью убийцы Рамиза «Чело» Делалича.

Милан Гардович и Диана Тумбур.

Югославская народная армия до последнего пыталась сохранять нейтралитет в назревавшем межэтническом противостоянии, но ситуация резко обострилась, когда в начале апреля между сербскими и бошнякскими милиционерами произошло столкновение за школу МВД «Варац» в Сараево, а армейские подразделения прибыли туда, чтобы развести стороны конфликта. После 30 апреля, сепаратитские власти объявили ЮНА «оккупационной армией», а боевики «зеленых беретов» и «Патриотической лиги» начали блокировать и, если хватало сил, штурмовать ее казармы, устраивая армейским конвоям засады прямо на территории города.

В частности, 2 мая, был атакован и взят штурмом слабо охраняемый Дом ЮНА в боснийской столице, а выступившие на помощь армейские подразделения на бронемашинах попали в засады на улицах города и были частично уничтожены, частично попали в плен.

Чтобы не допустить дальнейшего кровопролития и под давлением международного сообщества, признавшего независимость БиГ, руководство ЮНА решило вывести армейские подразделения из города, для чего на территории сараевского аэропорта югославские десантники взяли в заложники прилетевшего из Швейцарии лидера бошнякских сепаратистов Алию Изетбеговича.

Автомобиль с ним и представителем ООН генералом Луисом МакКензи шел во главе выходившей из казармы «Маршал Тито» колонны из сорока машин, однако в районе улице Доброволячка она попала в засаду к «зеленым беретам», которые расстреляли и сожгли ее в упор, убив при этом 42 военнослужащих – преимущественно 18-19-летних срочников, по национальности не только сербов, но и македонцев, черногорцев, косовских албанцев, хорватов и двух бошняков-мусульман. Естественно автомобиль с Изетбеговичем и Макензи при этом не пострадал.

15 мая аналогичная ситуация повторилась в Тузле, где при выходе армейской колонны были убиты более пятидесяти военнослужащих. И в Сараево, и в Тузле многие раненные были добиты выстрелами и ударами по голове. А 16 мая боевики «Армии БиГ» провели этническую чистку в населенном сербами сараевском районе Пофаличи.

Согласно докладу Независимой международной комиссии страданиях сербов в Сараево с 1991 по 1995 годы было убито от 2 тысяч 600 до 3 тысяч 300 этнических сербов.

«Партия демократического действия (SDA) Алии Изетбеговича планировала кампанию террора против сербов на самом высоком государственном уровне и проводила ее совместно с подконтрольным преступным сообществом, в которое входили все бошнякские государственные институты, – говорится в документе. – Проводя преступную кампанию против сараевских сербов, SDA вербовала и вооружала представителей организованной преступности, осужденных, насильников и наркоманов, которые были освобождены из тюрьмы благодаря амнистии Алии Изетбеговича.

Одним из специфических аспектов террористической кампании было создание огромной сети частных тюрем, в которых совершались самые ужасные злодеяния (пытки и групповые изнасилования)».

В документе также указывается, что было сообщено о 800 пропавших без вести сараевских сербах и что 260 из них не обнаружены и по сегодняшний день. По оценкам членов комиссии, число пропавших без вести может быть еще больше, потому что были убиты целые семьи, а те, кто выжил, могли не сообщать об исчезновениях своих близких, так что многие пропавшие без вести не были ни идентифицированы, ни подсчитаны.

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Исход сербов из Сараево.

В 1995 году после заключения Дейтонских соглашений десятки тысяч сербов были вынуждены покинуть районы Вогошча, Илиджа, Хаджичи, Грабовица, Илияша и другие, длинными колоннами покидая город. Многие увозили с собой могильные кресты и гробы с прахом своих предков, опасаясь, что те подвергнуться осквернению со стороны бошняков-мусульман.

«Шесть районов сербского Сараево были переданы Федерации БиГ, а пять разделены между Республикой Сербской и Федерацией БиГ, более 120 тысяч сербов покинули свои дома и квартиры, – прокомментировал ситуацию министр труда и по делам ветеранов Республики Сербской Душко Милунович. – В 30-х годах сербы составляли большинство в Сараево, а также в Бихаче. Они пережили турок, немцев, австро-венгров и Независимую Державу Хорватскую, но после последней войны их не осталось в тех районах, где они жили веками».