Белград создает команду для защиты святынь Сербской православной церкви на Балканах
Для сохранения сербского культурного наследия, которое подвергается опасности практически на всем бывшем постюгославском пространстве, сербское руководство пригласит выдающихся священнослужителей, искусствоведов и историков.
Об этом сообщил телеканал РТС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Задача команды будет заключаться в защите культурного, исторического и духовного наследия, всего, что люди называют святынями, где они физически и юридически находятся под угрозой, – прокомментировал задумку сербского руководства генеральный секретарь администрации президента Сербии Никола Селакович. – После формирования команды останутся возможности для приглашения определенных профессионалов и экспертов, потому что не все святыни одинаковы. Поле деятельности настолько широко, поскольку в прошлом государство не уделяло этим вопросам достаточного внимания».
Отвечая на вопрос о строительстве дороги в охранной зоне монастыря Високи Дечани, Селакович сообщил, что президент Александр Вучич намерен сделать эту проблему одним из самых важных в ходе возобновленных переговоров в Брюсселе.
«Наша работа – предупреждать общественность и говорить о проблемах на международном уровне, а не только внутри страны», – заявил глава президентской администрации.
Никола Селакович
Селакович также напомнил, что во время своего визита в Ватикан президент Вучич подарил Папе Римскому монографию о Кафедральном соборе Святого Николая в Ново-Брдо (в Косово) в то время, когда возник вопрос о принадлежности этой церкви (местные сепаратисты попытались объявить храм «албанским культурным наследием»).
Босния. Билешево. Разрушенный бошняками в 1992 году храм Иоанна Крестителя и сербское кладбище
Надо отметить, что после распада Югославии, оставшиеся на территориях сепаратистских образований духовные и культурные ценности сербского народа либо уничтожались, как храмы и монастыри в Косово и БиГ, либо их пытались присвоить, как в Черногории и Македонии.
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