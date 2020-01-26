26.01.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Донбасс, Политика, Россия, Украина
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Белковский: Медведчук может потирать руки, но украинский Донбасс ему не видать


Анонсированный уход с государственной службы помощника президента РФ Владислава Суркова, курировавшего украинское направление, повысит акции украинского политика Виктора Медведчука, выступающего за возвращение Донбасса под контроль Киева. Об этом в эфире YouTube-канала «Vласть vs Vлащенко» заявил российский либеральный политолог Станислав Белковский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На этой неделе, насколько я понимаю, Украина заявила, что Минск-3 нужен, а Минск-2 никогда не состоится… Поэтому Медведчук, наконец, добился своего, убрав Суркова, а тут ему очень сильно помог господин Козак, который считается у Владимира Путина менеджером нереализуемых проектов – как впихнуть ОРДЛО в Украину», – сказал Белковский.

Впрочем, он тут же признал, что возвращение Донбасса в состав Украины в ближайшие годы невозможно.

«Главная проблема в том, что должно смениться хотя бы одно поколение, чтобы пролитая кровь немножечко высохла. Потому что, какие бы решения ни принимались в Кремле, сегодня просто прийти в Донецк и Луганск, и сказать: «Знаете, мы передумали, теперь вы снова патриоты Украины», не удастся», – пояснил Белковский.

Напомним, ранее источники в руководстве ДНР заявили «ПолитНавигатору», что отставка Владислава Суркова не повлечет перестановок в Донецке и не изменит курс Республики на интеграцию с Россией.

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