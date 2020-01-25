Сурков уходит. Украина ждёт уступок. Напрасно

25.01.2020, Москва, Михаил Рябов

Помощник российского президента Владислав Сурков, курировавший украинское направление и Минские переговоры по Донбассу в частности, уходит с государственной службы, сообщил близкий к чиновнику политолог Алексей Чеснаков. Официального указа еще нет, однако решение окончательное, говорит он. Отставка Суркова анонсирована на следующий день после назначения на должность замглавы администрации главы государства Дмитрия Козака. Он станет новым ответственным за решение «украинского вопроса», утверждает главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов. У Козака и Суркова были противоречия относительно стратегии, что делать с Украиной дальше.

Сурков предлагал изматывать Украину требованием безоговорочно выполнять пункты Минских соглашений. А Козак ради снятия западных санкций с России был готов налаживать связи с режимом Владимира Зеленского, чья политика в отношении русских мало чем отличается от Петра Порошенко, утверждал ранее Чеснаков. По его данным, именно на Козака возлагали надежды переговорщики Зеленского, настаивающие на пересмотре Минских соглашений в выгодную для Киева сторону.

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Эту версию сегодня подтверждает и газета «Коммерсант».

«Для него неурегулированный конфликт на востоке Украины — проблема, которая отвлекает ресурсы, мешает Москве нормализовать отношения с Западом. В команде Козака считают, что решение этого вопроса может ослабить или вовсе снять санкционное давление с России. У Дмитрия Козака, как и Владислава Суркова, репутация жесткого переговорщика, но при этом прагматика. Когда в прошлом году в Молдавии нужно было свергнуть режим одиозного антироссийского олигарха Владимира Плахотнюка, он обеспечил создание в Кишиневе уникальной антиолигархической коалиции — между поддерживаемым Москвой пророссийским президентом Игорем Додоном и прозападным блоком ACUM… Задача состояла в том, чтобы раздавить Плахотнюка. И его раздавили», – напоминает издание.

«На Украине, в Офисе президента Зеленского большой праздник. Они искренне считают, что с Козаком договориться будет проще, чем с Сурковым. Потому что Сурков категорически не желал менять что-либо в «Минских соглашениях», а Украина их, как сами понимаете, в существующем формате реализовывать просто не собирается», – сказал «ПолитНавигатору» российский политолог Армен Гаспарян.

Интересно, что в украинской блогосфере возможную отставку Суркова уже окрестили «подарком Путина на день рождения Зеленскому».

Экс-боевик «Азова» и бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук не скрывает радости по поводу перестановок в Москве. «Именно Сурков является главным противником внесения каких-либо изменений в Минские соглашения. Так что в случае, если Путин примет отставку Суркова, то, как я и говорил во время Нормандской встречи в Париже, нас ожидает Минск-3. Незавидной становится судьба кремлевских марионеток (Пушилин и компания) на Донбассе, являющихся ставленниками Суркова», – злорадствует Мосийчук.

Прогноз о перестановках в руководстве ДНР и ревизии финансовых потоков обнародовал и живущий в Донецке публицист Роман Манекин, критически настроенный к нынешнему руководству республики.

«В последние дни из Кремля по неформальным каналам транслируют готовность Путина к компромиссам. А для компромиссов нужны соответствующие кадры. Вот тот же Дмитрий Козак, например. Специально под него была введена третья, не предусмотренная ранее, должность заместителя главы АП РФ. Кроме того, для компромиссов нужно убрать эмоции, эпатаж и «чрезмерные философствования». Все это было в Суркове. И этого нет в Козаке. При Козаке будет работа с документами, сотни раундов переговоров и никаких чеснаковских «сливов». Козаку нужен не процесс, а результат. И желательно быстро», – рассуждает в издании «Хвиля» украинский политолог Виталий Кулик, ранее работавший в Совбезе.

Менее оптимистично настроен украинский пропагандист Виталий Портников. Он напоминает не только события минувшего лета, когда с участием Козака был свергнут молдавский олигарх Плахотнюк, но и почти удавшуюся попытку превращения Молдовы в конфедерацию с Приднестровьем (план Козака тогда был сорван Западом накануне подписания финальных соглашений).

«Путин не мог не предложить Козаку применить эти таланты и на украинском направлении… Перевод Козака в администрацию президента России означает, что он нужен Путину в непосредственной близости от кабинета главы государства… Именно он может говорить о предложениях заключить всеобъемлющее урегулирование, которое прекратит войну, восстановит территориальную целостность Украины без Крыма, но раз и навсегда поставит точку на европейских и евроатлантических перспективах страны, превратит ее в государство-сателлит Кремля, а может быть – и в часть новой империи Путина», – делится своими опасениями Портников.

Тревожится и известный на Украине «волонтёр АТО» Юрий Касьянов, считающий, что уход Суркова – «даже, скорее, плохо». «Уход жёсткого, бескомпромиссного Суркова – следствие того, что Украина перестала сопротивляться. Теперь то же самое с нами можно делать бесплатно, без применения силы. Сурков теперь не нужен», – предостерегает Касьянов.

«Замена Суркова на Козака в российской иерархии не означает смену курса российской политики относительно Украины. Вы же не верите, что Приднестровье вернут Молдове, Абхазию – Грузии? Что Россия откажется от амбиции доминировать на постсоветском пространстве? Поэтому не стоит тешиться «сменой курса» относительно Украины. Просто этот курс будет еще более циничным», – соглашается украинский политолог Сергей Таран.

Известный российский военкор Дмитрий Стешин, автор теории о «криптобандеровцах», подтверждает, что радость по поводу отставки Суркова в Киеве преждевременна.

«Много лет назад, был на закрытой встрече с Козаком по Северному Кавказу. Говорили и о судьбе русских там… В том числе. О многом говорили. Писать об этом было невозможно. Я не предполагал, что в правительстве есть люди с такими мыслями и взглядами. Я как-то не завидую Украине, расслабились с хитрым и относительно мягким Сурковым», – сообщает Стешин.

Экс-спикер МИД ДНР Константин Долгов считает, что отставка Суркова назрела как раз из-за того, что его стратегия за несколько последних лет не принесла изменений на Украине в лучшую для России сторону.

«Полностью просрали украинское направление. Хотя шансы исправить ситуацию давались. Это вы убедили старших в необходимости и «безальтернативности» Минска-2. Это вы с…и им в уши, что нужно немножко потерпеть, вот мы «скинем Петю», а с Зе «договоримся». Ну, как успехи?» – возмущается Долгов.

Еще один известный военный корреспондент Даниил Безсонов, с недавних пор занимающий должность замглавы Мининформации ДНР, также не верит в то, что Козак будет реализовывать линию на «впихивание» Донбасса обратно в состав Украины.

«В сети началась новая волна паники в стиле «путинслил». Раньше, все твердили, что Сурков плохой и Сурков сливает. Со временем, все поняли, что это не так, но риторику менять не спешили. Сейчас началась риторика диванных аналитиков, что Сурков плохо сливал Донбасс (почти 6 лет), теперь поставят того, кто сделает это лучше.

Некоторые начали ссылаться на инсайды из офиса Зеленского, мол, там все довольны отставкой Суркова, и теперь всё будет по украинскому сценарию. Друзья, разве вам ещё не ясно, что в офисе Зеленского работают безумцы, как и сам Зеленский. Ссылаться на их радость – быть таким же безумцем, если не хуже.

С теми, кто это пишет всё ясно. Это либо провокаторы, которые ловят хайп, либо психически нездоровые люди. А обычным читателям новостей советую отключить эмоции и быть более разумными, и анализировать происходящее своим умом, а не ретранслировать чужие мысли, не всегда здравые.

Русский курс Донбасса неизменен, и это давно пора осознать, а тем, кто против – смириться», – резюмировал Безсонов.