Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
09.08.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Белоруссия, Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Политические убийства, Россия, Скандал, Украина
Просмотров:

Беломайданщик Шишов мог быть ликвидирован нацистами из «Азова», – Золотарёв

Новости УкраиныВ смерти беглого белорусского майданщика Виталия Шишова может быть замешан украинский неонацистский полк «Азов»...

В смерти беглого белорусского майданщика Виталия Шишова может быть замешан украинский неонацистский полк «Азов» и его лидеры.

Об этом в эфире телеканала «Первый казацкий» заявил политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости


По словам эксперта, вокруг структур «Азова» и его руководства в последнее время скопилось много свидетельств о загадочных смертях.

«Следствие должно рассмотреть версию не только того, что дотянулись руки «кровавой белорусской гэбни» до беглого оппозиционера, а и его связи с «азовскими» кругами, его личные отношения, если рассматривать версию убийства. То есть, должно быть несколько…

Версия как раз связи с «азовскими» кругами может стать основной. А в контексте того, что мы узнали, что сегодня идут обыски и задержания в Харькове у «Нацкорпуса», это и в руку. Как раз по этой версии могут отработать, и получится неудобно…

Как-то странно, когда есть несколько странностей: смерть Шеремета, который тоже контактировал с «азовцами», с небезызвестным «Боцманом» (нацист Сергей Коротких, – авт.), а странное самоубийство, а в националистических кругах говорят о том, что это не было самоубийством – Ярослава Бабича, юриста «Азова», одного из лидеров. А власть, она же делится тяжело. Это тоже наводит на определенные размышления», – заявил Золотарев.



Ранее «ПолитНавигатор» писал, что в смерти главы «Белорусского дома в Украине» – беглого змагара Виталия Шишова могут быть замешаны боевики неонацистского формирования «Азов» – в частности, один из руководителей группировки – также беглый белорусский радикал Сергей «Боцман» Коротких.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2021
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    « Июль  
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031 

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть