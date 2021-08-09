Беломайданщик Шишов мог быть ликвидирован нацистами из «Азова», – Золотарёв

В смерти беглого белорусского майданщика Виталия Шишова может быть замешан украинский неонацистский полк «Азов» и его лидеры.

Об этом в эфире телеканала «Первый казацкий» заявил политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, вокруг структур «Азова» и его руководства в последнее время скопилось много свидетельств о загадочных смертях.

«Следствие должно рассмотреть версию не только того, что дотянулись руки «кровавой белорусской гэбни» до беглого оппозиционера, а и его связи с «азовскими» кругами, его личные отношения, если рассматривать версию убийства. То есть, должно быть несколько…

Версия как раз связи с «азовскими» кругами может стать основной. А в контексте того, что мы узнали, что сегодня идут обыски и задержания в Харькове у «Нацкорпуса», это и в руку. Как раз по этой версии могут отработать, и получится неудобно…

Как-то странно, когда есть несколько странностей: смерть Шеремета, который тоже контактировал с «азовцами», с небезызвестным «Боцманом» (нацист Сергей Коротких, – авт.), а странное самоубийство, а в националистических кругах говорят о том, что это не было самоубийством – Ярослава Бабича, юриста «Азова», одного из лидеров. А власть, она же делится тяжело. Это тоже наводит на определенные размышления», – заявил Золотарев.