Беломайданщика Шишова и шеремета убили «консервы» в оппозиции – Мосийчук

04.08.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Глава так называемого «Белорусского дома в Украине» беломайданщик Виталий Шишов, который был найден повешенным накануне в одном из лесопарков Киева, занимался выявлением сотрудничающих с КГБ оппозиционеров, проживавших на Украине. За это его и могли лишить жизни собственные соратники.

Об этом в эфире 4 телеканала заявил бывший депутат Верховной рады, экс-боевик АТО Игорь Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Шишов занимался выявлением людей, которые сотрудничают с КГБ Белоруссии и российскими спецслужбами в среде белорусских оппозиционеров, белорусской эмиграции в Украине. Я склоняюсь к тому, что ему или случайно, или удалось выйти на группу КГБ Белоруссии, в сотрудничестве в том числе. Я не исключаю, что эта группа причастна к другому резонансному убийству – убийству Павла Шеремета. И после этого он был казнен. Это моя версия и я опираюсь на те факты, которые имею в своем распоряжении», – заявил Мосийчук.

Ранее друг покойного Юрий Щучко заявил, что за Шишовым следили украинские спецслужбы.