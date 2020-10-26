Белоруссии надо готовиться к буре – Денисов

26.10.2020, Москва, Олег Кравцов

У белорусской оппозиции нет никаких шансов поднять страну на всеобщую забастовку.

Такое мнение в комментарии «Известиям» высказал директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

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По его словам, изначально понимая абсурдность требований по отстранению Александра Лукашенко, организаторы вчерашней антиправительственной акции в Минске «не стали дожидаться реакции власти на так называемый «народный ультиматум» и заранее объявили так называемую всеобщую забастовку», которая должна начаться уже сегодня.

«Но по всем видимым признакам это также не более чем информационный вброс, не имеющий под собой никаких реальных оснований. Как следствие, вывод: протесты становятся всё более вялыми, идеи оппозиционеров воспринимаются всё меньшим количеством людей, наступает время затишья. Надо готовиться к буре», – считает Денисов.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», лидеры белорусских майданщиков пожаловались, что не смогли поднять страну на всеобщую стачку.