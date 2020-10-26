26.10.2020, Москва, Олег Кравцов
 
Белоруссия, Оппозиция, Политика
Просмотров:

Белоруссии надо готовиться к буре – Денисов


У белорусской оппозиции нет никаких шансов поднять страну на всеобщую забастовку.

Такое мнение в комментарии «Известиям» высказал директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По его словам, изначально понимая абсурдность требований по отстранению Александра Лукашенко, организаторы вчерашней антиправительственной акции в Минске «не стали дожидаться реакции власти на так называемый «народный ультиматум» и заранее объявили так называемую всеобщую забастовку», которая должна начаться уже сегодня.

«Но по всем видимым признакам это также не более чем информационный вброс, не имеющий под собой никаких реальных оснований. Как следствие, вывод: протесты становятся всё более вялыми, идеи оппозиционеров воспринимаются всё меньшим количеством людей, наступает время затишья. Надо готовиться к буре», – считает Денисов.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», лидеры белорусских майданщиков пожаловались, что не смогли поднять страну на всеобщую стачку.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Метки:




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Октябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть