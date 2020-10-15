Тихановская поставила на кон свою репутацию

15.10.2020, Москва, Олег Кравцов

Ультиматум экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, пригрозившей Александру Лукашенко забастовками и беспрецедентными акциями протеста, не приведет к отставке действующего главы Белоруссии.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Московскому комсомольцу» заявил прозападный минский обозреватель Александр Класковский, поддерживающий белорусских майданщиков.

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«Лукашенко никуда не уйдет. Со стороны Тихановской выдвижение ультиматума было очень серьезным и рискованным шагом. Она осознанно обостряет ситуацию, потому что с начала протеста прошло два месяца, а результата все еще нет. Кроме того, на улице становится все холоднее, дни короче, и марши проводить – сложнее. Сторонники перемен в последнее время все оживленнее спорят на тему того, что делать дальше. Тихановская решила предложить план решающего штурма режима», – сказал Класковский.

Он говорит, что сложно прогнозировать перспективы ультиматума и вспоминает, что в августе провалилась попытка организовать всеобщую белорусскую стачку.

Правда, собеседник издания утверждает, что протесты не идут на спад, а просто «силовики за два месяца научились работать с улицей», в результатет чего «картинка получается не такая мощная, как в первые дни».

Также его попросили ответить на вопрос, насколько серьезным ударом для протестов станет провал ультиматума Тихановской.

«Она идет на политический риск и в какой-то степени ставит под удар свою репутацию. Но ее просили дать план по свержению Лукашенко, и она его предложила. Поэтому, даже если ничего не получится, крест на Тихановской это не поставит. Какой-то эффект от ее призыва в любом случае будет», – успокаивает себя Класковский.