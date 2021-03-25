Белоруссия снабжала запчастями боевика Семенченко

25.03.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

«Белорусский шпион», задержанный вчера в Волынской области контрразведкой СБУ, мог заниматься поставками запчастей для военной техники в интересах ЧВК Семена Семенченко, о задержании членов которой СБУ сообщает сегодня.

Об этом в своем телеграм-канале написал бежавший в Киев белорусский политолог Игорь Тышкевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«А вот, возможно, и ларчик открылся. СБУ задержало участников “ЧВК”, которое по версии следствия работало под началом Семенченко. Среди прочего группа занималась завозом товаров двойного назначения», – написал Тышкевич.

На видео, предоставленном СБУ вчера якобы белорусский шпион, внешность которого заретуширована, а голос изменен, сообщает, что завербовавший его сотрудник белорусского КГБ настаивал на создании канала для контрабанды товаров двойного назначения (запчастей для военной техники).

Тышкевич напоминает, что за последнее время на белорусско-украинской границе было проведено как минимум четыре задержания мелких партий запчастей для военной техники, в том числе авиационной.

«Сейчас украинская сторона решила либо переделить сферы влияния, либо навести порядок. Чтобы как минимум на украинской стороне контрагентами по подобным поставкам должны выступать украинские компании. Плевать, как эта техника выходит из Белоруссии, но в Украину основная часть должна поступать официально. Это меняет схемы сотрудничества достаточно существенно… Если выходят выходят на нормальные теневые схемы, то место игре третьих стран (помним о РФ) остается меньше», – сказал Тышкевич в своем видеоблоге.

Он также не исключает, что через своего агента белорусские спецслужбы могли организовать поставку оружия с Украины, чтобы накрыть ее и доказать правоту главы КГБ Ивана Тертеля, который заявлял, что с территории Украины доставляются «огромные партии оружия», планируются террористические акты как в отношении государственных ведомств, так и отдельных должностных лиц, в том числе, с угрозой гибели большого количества населения.

О том, что отношения Украины и Белоруссии ухудшаются написал белорусский политолог Александр Шпаковский.

«В Минске прошёл пикет патриотической общественности у здания украинского посольства, СБУ отчиталось о “задержании белорусского агента”. Думаю, что с белорусской стороны с повышением ставок тоже не заржавеет. Это необратимая логика конфликта. В цивилизационном смысле разрушение связей между Беларусью и Украиной отвечает долгосрочным стратегическим интересам коллективного Запада в отношении “русского мира”» , – написал Шпаковский.