Шпионский скандал. В Минске предупредили о «повышении ставок» в отношениях с Украиной

24.03.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Как только проправительственные силы в Белоруссии провели пикеты под диппредставительствами Украины под лозунгом «Кто ответит за Одессу», СБУ задержала агента КГБ.

На этом совпадение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», обратил внимание минский политолог Александр Шпаковский, близкий к белорусским властям.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Ситуация в белорусско-украинских отношениях продолжает ухудшаться. Вчера в Минске прошёл пикет патриотической общественности у здания украинского посольства, сегодня СБУ отчиталось о «задержании белорусского агента». Думаю, что с белорусской стороны с повышением ставок тоже не заржавеет. Это необратимая логика конфликта. В цивилизационном смысле разрушение связей между Беларусью и Украиной отвечает долгосрочным стратегическим интересам коллективного Запада в отношении «русского мира», – считает Шпаковский.

Как сообщал «ПолитНавигатор», контрразведка СБУ отчиталась о поимке белорусского шпиона на Западной Украине.

Также мы рассказывали, что белорусы осудили украинского шпиона на 8 лет