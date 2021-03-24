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24.03.2021, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Дзен, Политика, СБУ, Спецслужбы, Украина
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Шпионский скандал. В Минске предупредили о «повышении ставок» в отношениях с Украиной

Новости Украины

Как только проправительственные силы в Белоруссии провели пикеты под диппредставительствами Украины под лозунгом «Кто ответит за Одессу», СБУ задержала агента КГБ.

На этом совпадение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», обратил внимание минский политолог Александр Шпаковский, близкий к белорусским властям.

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«Ситуация в белорусско-украинских отношениях продолжает ухудшаться. Вчера в Минске прошёл пикет патриотической общественности у здания украинского посольства, сегодня СБУ отчиталось о «задержании белорусского агента». Думаю, что с белорусской стороны с повышением ставок тоже не заржавеет. Это необратимая логика конфликта. В цивилизационном смысле разрушение связей между Беларусью и Украиной отвечает долгосрочным стратегическим интересам коллективного Запада в отношении «русского мира», – считает Шпаковский.

Как сообщал «ПолитНавигатор», контрразведка СБУ отчиталась о поимке белорусского шпиона на Западной Украине.

Также мы рассказывали, что белорусы осудили украинского шпиона на 8 лет

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