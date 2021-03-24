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24.03.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Белоруссия, Дзен, Политика, СБУ, Спецслужбы, Украина
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Контрразведка СБУ отчиталась о поимке белорусского шпиона

Новости Украины

СБУ в Волынской области задержала гражданина Украины по подозрению в работе на КГБ Белоруссии.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Украинские силовики утверждают, что агент был завербован белорусской спецслужбой для сбора данных по ситуации в приграничном регионе. Задержанный якобы передавал информацию о состоянии защиты госграницы и ее охраны, техническом оснащении, а также должен был наладить каналы переправки оружия и товаров двойного назначения.

«Полученные контрразведкой СБУ данные свидетельствуют о том, что эта деятельность среди прочего имела целью организации провокаций и создания информационных поводов для обвинений Украины в якобы поставках оружия для дестабилизации внутриполитической ситуации в Республике Беларусь. Сейчас гражданину Беларуси объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1. ст.114 (шпионаж) Уголовного кодекса Украины», – говорится в сообщении.

На видео, распространенном пресс-службой СБУ, задержанный со скрытым лицом и измененным голосом подтверждает свою вербовку КГБ и работой на белорусскую спецслужбу.

«Часто пересекал государственную границу Республики Беларусь и ездил в Украину. В ходе этого познакомился с представителем спецслужб Белоруссии. Очень часто встречались, разговаривали на границе, завязались отношения, после чего он начал просить меня о выполнении каких-то поручений. То есть наладить контакт с пограничной службой, узнать об уязвимых местах, как работают силовые структуры Украины.

Также в ходе этого он попросил наладить контакт с сотрудниками пограничников Украины. Я познакомился с сотрудником погранвойск Украины. В дальнейшем, настаивалось на налаживании каналов поставок товаров двойного назначения. Также мы обсуждали и каналы поставок стрелкового оружия как на территорию Белоруссии, так и на Украину», – говорит задержанный.


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