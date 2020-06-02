Белоруссия упустила время, чтобы купировать бунт

02.06.2020, Москва, Олег Кравцов

Политическая ситуация в Белоруссии, где протестующие вступают в столкновения с силовиками, продолжает обостряться, и дело идет к силовому подавлению.

К такому выводу в своем блоге приходит политический эксперт Семен Уралов.

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«О том, что для РБ готовится сценарий youtube-бунта было понятно ещё в 2017-2018 годах. Собственно, под эти задачи и создавалась инфраструктура и новые ЛОМы. Наиболее продвинутые белорусские политологи и журналисты проходили стажировку в Лондоне, а те что попроще – в Варшаве. Все это делалось под новое поколение, которое уже не смотрит телевизор, нелояльно государству и лишено базовой союзной идентичности», – пишет Уралов.

По его словам, технологии бунта основаны на усилении раскола, который есть в любом обществе.

«В белорусском случае у граждан доминирует экономическое мышление – а особых успехов в экономике не наблюдается, плюс затягивает воронка глобального кризиса. Поэтому раскол провоцируется по социально-экономическим вопросам. В белорусском обществе всегда было радикально настроенное меньшинство и молчаливое большинство. Теперь активность меньшинства медийно и технологически превращается в доминирующую позицию. Большинство – безмолвствует», – отмечает эксперт.

Он также добавляет, что у белорусского государства нет современных медиа-инструментов, а самое главное – лояльных лидеров общественного мнения нового типа и средств массовой коммуникации.

Автор считает, что между радикальным меньшинством и безмолвствующим большинством будет стоять «человек с ружьём/палкой», а то, что не доработали в последние годы государственные политические менеджеры придется исправлять людям в погонах.

«Поэтому единственное за чем стоит наблюдать в попытке белорусского бунта – следить за технологиями, которые обкатываются в РБ. Потому что на втором шаге они будут применяться против России.

Итак, говорить особо нечего. Об этих тенденциях я предупреждал всех коллег и государственных мужей, с которыми знаком в РБ. Но в республике в 2017-2018 годах был актуален политический диалог с Западом, а в 2019 – трения по «дорожным картам» с РФ. Поэтому время купировать бунт уже упущено – политическую и медиа-инфраструктуру надо было создавать раньше. Теперь бунт придётся подавлять», – резюмирует Уралов.

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