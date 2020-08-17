17.08.2020, Москва, Ольга Козаченко
 
Белоруссия, Беспорядки, Политика, Польша, Спецслужбы, Украина
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Белоруссию атаковал польский спецназ и «союз лимитрофов»


За антипрезидентскими протестами в Белоруссии стоят спецслужбы Польши, которые действуют вопреки желанию Брюсселя.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет портал «Сегодня.ру».

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Ссылаясь на военного эксперта, ветерана спецназа ГРУ ГШ Сергея Козлова, в публикации указывается, что организацией и координацией «беломайдана» занята структура ВС Польши – Центральная группа психологических действий (Centralna Grupa Dzialan Psychologicznych), дислоцирующаяся в городе Быдгощ.

В задачи этого подразделения входит оказание информационно-психологического воздействия на войска и население противника для достижения политических, военных и пропагандистских целей.

«Именно под контролем Центральной группы работают польские интернет-ресурсы Nexta и Nexta Life, которые сегодня все свои силы задействовали на белорусском направлении», – пишет «Сегодня.ру».


Утверждается, что по факту агрессия против Белоруссии, которой говорит Лукашенко, «осуществляется союзом «лимитрофов» – Литвы, Латвии и Украины, под руководством Польши».

«Примечательно, что в гибридной войне этот негласный союз проявляет изрядную долю самостоятельности, идя наперекор таким столпам ЕС, как Германия и Франция, которые не заинтересованы в эскалации конфликта в Белоруссии», – пишет портал.

«Одной из главных исторических «мечт» Варшавы всегда была «Великая Польша от моря до моря». И сегодня она в серьез пытается ее реализовать, объединив под своей «державной дланью» Прибалтику и Украину. Для того, чтобы замкнуть эту дугу, к этом «союзу лимитрофов» обязательно должна присоединиться Беларусь.

Таким образом, в складывающейся ситуации Польша выступает самостоятельным игроком с собственными интересами, и даже в качестве ведущей страны неоформленного пока официально блока. А происходящее в Белоруссии стало дебютом этого союза, острие которого направленно именно против России», – резюмируется в статье.

Напомним: на Украине сенсационно признались, что к провокации с задержанными в Белоруссии гражданами РФ была причастна СБУ.

Как сообщал «ПолитНавигатор», под патронатом Варшавы недавно Польшей. Литвой и Украиной для борьбы с Россией был создан новый формат, получивший название «Люблинский треугольник».

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