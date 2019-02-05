Белоруссию начали зачищать от русского языка

05.02.2019, Симферополь, Максим Карпенко

Антироссийская литература, пропитанная ненавистью ко всему русскому, печатается за счет западных фондов на территории России, а распространяется в Белоруссии.

Об этом на пресс-конференции в Симферополе, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил российский журналист и политолог Алексей Кочетков.

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По его словам, сегодня в Белоруссии нарастает антироссийская истерия, а с вывесок исчезают надписи на русском языке.

«Многочисленные западные институты проводят огромную работу с белорусской молодежью, пытаются переписать историю. Очень серьезное напряжение идет по линии языковому. Все больше появляется спекуляций вокруг белорусского языка, русская топонимика уходит, ее заменяют на исключительно белорусскую”, – отметил эксперт.

“Печатается литература. Причем, что удивительно, русофобская литература, которую пишут в основном люди, которые проживают или в Польше, или в Литве, литература эта распространяется на территории Белоруссии, а печатается на территории РФ. Это нонсенс – мне привезли недавно из Минска целую подборку, там больше 20 книг откровенно русофобского содержания, где русская нация выставляется в самом неприятном виде. И все эти книги напечатаны в Смоленске. Тоже вопрос не только к белорусам, но и к нашим властям», – заявил Кочетков.

Напомним, Белоруссия потеряла льготные поставки нефти из РФ, которую ранее Минск перепродавал в виде топлива, в том числе, украинской армии, и имел доход. Взамен на новые льготы и кредиты Москва требует реальной интеграции, однако Минск предпочитает играть в «самостийность».

Так, Лукашенко публично заявлял, что «не продаст суверенитет за бочку нефти». Кроме того, минские чиновники начали заигрывать с Западом по примеру бывшего украинского руководства, предлагая провести в Белоруссии саммит «Восточного партнерства» – проекта, направленного на дальнейшее снижение влияния Москвы в бывших странах СССР.

Глава белорусского государства Александр Лукашенко отказался от перехода на российский рубль как единой валюты Союзного государства. Президенты России и Белоруссии провели несколько встреч в декабре прошлого года, еще один визит Лукашенко в Москву запланирован в ближайшее время.