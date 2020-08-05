05.08.2020, Москва, Максим Карпенко
 
Белоруссия, Крым, Политика, Россия
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Белорусская оппозиция обещает блокаду Крыма после своей победы


Белоруссия не будет официально признавать Крым российским, но постарается не портить отношения с Россией после прихода к власти оппозиции.

Об этом киевскому интернет-изданию «Апостроф» заявил бывший кандидат в президенты Белоруссии, оппозиционер Валерий Цепкало, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам политика, Белоруссия будет придерживаться практики международной изоляции полуострова.

«Наша формулировка этого вопроса исходит из того, что от позиции Белоруссии и личной позиции моей абсолютно ничего не зависит. Но мы будем придерживаться всех международных решений по Крыму. То есть не вести бизнес с ними, не работать туда нашей национальной авиакомпанией, если у нас есть какие-то суда торговые, то они не могут заходить в Крым.

То есть так, как это отрегулировано международным правом. Республика Беларусь будет этому подчиняться, не открывать там никакие филиалы банков и прочее с пониманием того, что есть международное право, которое отрегулировало этот вопрос. Поэтому наша позиция будет неизменна, как она существует и сегодня, такая она и будет в будущем», – заявил Цекало.

В то же время он подчеркнул, что для Белоруссии важно поддержание хороших отношений с Россией, не уточнив, впрочем, как блокада Крыма будет способствовать такому намерению.


Напомним, что поддержанная Цепкало основная соперница президента РБ Александра Лукашенко, победы которой не исключает ряд экспертов, заявила, что русским придется забыть о Союзном государстве.

При этом сам Лукашенко в своем послании фактически похоронил Союзное государство и, по сути, объявил РФ главным врагом.

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