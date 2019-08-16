Белорусские националисты решили подгадить жителям Орши

16.08.2019, Москва, Елена Острякова

Национально озабоченные граждане разместили петицию за белорусоизацию общественного транспорта в городе Орша.

Петиция опубликована на сайте «Удобный город», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Общественный транспорт Орши уже несколько лет использует русский язык в своей работе. Белорусский язык, на котором раньше объявлялись остановки в автобусах, отсутствует как в объявлениях, так и и в расписаниях на остановках. В то же время в других городах Белоруссии остановки объявляются и подписываются на белорусском языке. Встречи с руководством автопарка и обращения результата не дали», – говорится в петиции.

За 5 дней она собрала всего 172 подписи, при том, что в Орше проживает 116 тыс. человек.

Как сообщает сайт «Будем белорусами!», первый заместитель главы райисполкома Сергей Пац в официальном ответе национальным активистам напомнил, что в Белоруссии два государственных языка: русский и белорусский.

«Раньше в общественном транспорте Орши остановочные пункты объявлялись на белорусском языке. Однако по многочисленным просьбам, которые поступали в адрес филиала «Автобусного парка №3» и райисполком был принято решение объявлять остановочные пункты на русском языке», – сказал чиновник.

Оршинского активиста Артема Сизинцева беспокоит не только русский язык, но и российская символика в автобусах.

«Российские флаги встречаются в автобусах регулярно, в одном уберут, в другом появится. Это свидетельствует о том, что на общих собраниях никто даже разговоров, не то что целеустремленной политики не проводит», – сокрушается Сизинцев.

Белорусские националисты представляют из себя крайне агрессивное меньшинство, требованиям которого постоянно уступают официальные власти. Сейчас они раздувают скандал по поводу отсутствия на сайте Гродненского облисполкома информации о проведении в городе парламентских выборов на белорусском языке.

В русскоязычном городе Слоним «мовнюки» заставили продублировать на белорусском языке надпись на мурале с изображением местного театра.

Ранее националистическая тусовка уже добилась отмены строительства Софийского собора и установки памятника княгине Ольге в Витебске, заставила местные власти сбить стихотворение «Клеветникам России» с памятника Пушкину (кстати, подарок российского благотворительного фонда) в Могилеве и вынудила чиновников не устанавливать памятный знак в честь Петра I в Горках.