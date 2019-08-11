Шляхом Украины: Белорусские нацики травят оппонентов в Интернете

11.08.2019, Москва, Елена Острякова

Белорусские националисты начали травлю гражданина, выступившего против размещения провокационного плаката в метро Минска.

На плакате на белорусском языке предлагалось «поставить правильное ударение» в словосочетании «родная Беларусь». Имелось в виду, что ударение на «о» превращает фразу в написанную на мове, а ударение на «а» – в русский текст.

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Плакат был размещен как реклама магазина Symbal.by, специализирующегося на продаже одежды с националистической символикой.

Как утверждает анонимный телеграм-канал «Бульба престолов», после жалоб минчан руководство метрополитена попросило магазин снять плакат, однако вмешались власти столицы и страны, и провокационная реклама осталась.

Однако это не удовлетворило националистов из Symbal.by, Они опубликовали у себя в «Твиттере» одну из жалоб, направленных в милицию, не скрыв личных данных заявителя. Там есть все: фамилия и имя, почтовый и электронный адреса, номер.

«Хотите поглядеть на донос. Вот примерно так он выглядит. Помните историю, как метрополитен хотел из-за жалоб убрать наш баннер «Родная Беларусь», а потом передумал. Нам из милиции прислали это обращение и сказали самим с ним разобраться», – написал Symbal.by.

В «доносе» указывается, что плакат «Родная Беларусь» имеет признаки разжигания межнацинальной розни.

«На каком основании рекламным баннером от националистов, размещенном в метро «Октябрьская», противопоставляются друг другу два равных государственных языка. Учитывая, что баннер на белорусском языке, по факту, ущемляется другой язык через призывы сделать «правильный выбор» – по сути, призыв к разжиганию межнациональной розни», – говорится в заявлении.

Как ранее сообщал «ПолитНавигатор», власти Белоруссии постоянно идут на уступки националистическому меньшинству. На днях в русскоязычном городе Слоним они заставили продублировать на белорусском языке надпись на мурале с изображением местного театра.

Ранее националистическая тусовка уже добилась отмены строительства Софийского собора и установки памятника княгине Ольге в Витебске, заставила местные власти сбить стихотворение «Клеветникам России» с памятника Пушкину (кстати, подарок российского благотворительного фонда) в Могилеве и вынудила чиновников не устанавливать памятный знак в честь Петра I в Горках.