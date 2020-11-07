Белорусскую АЭС запустили без Путина

07.11.2020, Москва, Елена Острякова

Президент РФ Владимир Путин не приехал сегодня в Белоруссию на открытие АЭС в городе Островец, хотя его ожидали, если не очно, то хотя бы дистанционно. Россию на мероприятии представлял генеральный директор «Росатома» Алесей Лихачев.

Несмотря на это, президент Белоруссии Александр Лукашенко, который в ходе строительства неоднократно позволял себе критиковать и российских специалистов, и условия российского кредита, сегодня рассыпался в комплиментах.

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«У нас есть надежные друзья, которые помогли создать этот уникальный объект. Пройдет совсем немного времени, и мы осознаем, какой подвиг мы совершили при поддержке наших старших братьев. Я полушутя говорю: коль научились, надо и вторую станцию построить», – сказал Лукашенко.

Он заявил, что Белоруссия стала сегодня «ядерной державой», что свидетельствует о том, «что у нас есть мозги».

«Я бы хотел, чтобы у нас появилась своя школа атомщиков. Я просил россиян, чтобы рядом с россиянами трудились белорусы. И руководитель «Росатома» мне сегодня сказал, что Белорусы готовы строить атомные станции по всему миру вместе с россиянами. И уже сегодня строят. Это великое дело. Самое главное – компетенции. Мы должны были научиться это делать», – сказал Лукашенко.

Он предложил Лихачеву создать в Белоруссии дочернее предприятие «Росатома». В свою очередь «Росатом» совместно с Курчатовским институтом предложил Национальной академии наук Белоруссии создать исследовательский реактор.

Белорусская АЭС строилась 7 лет. Это первая АЭС поколения «3+», сооруженная по российским технологиям за пределами России. Данный проект был признан самым безопасным в мире, поскольку обладает двумя защитными оболочками. Это признает МАГАТЭ.

Срок эксплуатации БелАЭС составляет 60 лет с возможностью продления до 100 лет. Запущенный сегодня первый реактор вырабатывает 18 млрд киловатт часов. Это 20% от общей потребности Белоруссии. Электроэнергия уже поступает во все регионы страны, что позволяет экономить газа на 1 млн евро.

В штате АЭС – 2533 человека, из них 62 – специалисты из России и Украины.

Россия выделила кредит в размере $10 млрд, который покрывает 90% стоимости контракта на возведение станции. Кредитная линия открыта до 2035 года, погашение основного долга должно было начаться после ввода АЭС в эксплуатацию.

Летом стороны согласовали перенос даты начала погашения основного долга на два года — с 1 апреля 2021 года на 1 апреля 2023 года.