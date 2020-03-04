04.03.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Литва, Общество, Политика, Россия, Скандал, Экономика, Энергетика
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Литва в трауре – у МАГАТЭ никаких претензий к Белорусской АЭС




У делегации МАГАТЭ, побывавшей в Белоруссии, нет технических претензий к атомной электростанции в городе Островец. Она будет запущена в этом году.

Об этом сообщает телеканал «Беларусь-1», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сотрудники МАГАТЭ, проверив АЭС по 19 направлениям, увидели в Островце «пять положительных опытов, которые могли бы использовать другие страны».

«Белоруссия готова, а когда ей включить блок в сеть, начать загрузку свежего топлива – это страна сама принимает решение. Первый блок превзошел мои ожидания. Это очень хорошие и надежные блоки. Укомплектован полностью персонал, в 8 смен уже там работают.

Я их видел, когда мы делали обход. Это молодые, энергичные ребята, многие пришли уже с действующих энергоблоков из России. Очень хорошо, что в каждой смене есть эксперты и специалисты, которые имеют огромный опыт эксплуатации», – сказал заместитель генерального директора, руководитель Департамента ядерной энергии МАГАТЭ Михаил Чудаков

Горячая обкатка оборудования БелАЭС завершится до конца марта. Потом пройдет ревизия всего оборудования, и первый блок будет запущен.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается по российскому проекту поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по безопасности.

При этом Литва – единственная из прибалтийских стран – постоянно раздувает скандал, заявляя об экологической опасности, исходящей от БелАЭС. Она объявила бойкот белорусскому электричеству, однако ни Латвия, ни Эстония ее не поддержали.

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