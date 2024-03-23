Белый дом не стал опровергать, что просил Украину не бить по российским НПЗ

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На Украине продолжают обсуждать резонансную публикацию в деловом издании Financial Times, которое сообщило о негласном призыве американских властей к Киеву прекратить удары по российским НПЗ.

Напомним, что соответствующая публикация появилась вчера. Издание, ссылаясь на три источника, рассказало, что просьбу прекратить удары Вашингтон аргументировал опасением роста цен на нефть и нежеланием спровоцировать жесткий ответ РФ. FT утверждает, что просьба была направлена в СБУ и ГУР МО Украины.

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На Украине по этому поводу прозвучали взаимоисключающие заявления.

Так, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк опровергает такого рода обращение.

«Это фиктивная информация. Никто не после двух лет полномасштабной войны будет диктовать Украине условия ведения этой войны», – сказал Подоляк.

А вот вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, как сообщал «ПолитНавигатор», опровергать ничего не стала.

«Мы понимаем призыв американских партнёров, в то же время мы воюем теми возможностями, теми ресурсами и теми практиками, которые имеются у нас сегодня», – заявила она в ответ на просьбу прокомментировать статью в FT.

Директор киевского Центра исследований энергетики Александр Харченко попытался успокоить американцев, назвав опасения о повышении цен на нефть в результате ударов по НПЗ «абсолютно абсурдным».

«То есть атаки на нефтеперерабатывающую почему приведут к сокращению объемов сырой нефти? Это приведет к обратному эффекту. Россия будет вынуждена увеличивать экспорт сырой нефти, в том числе компенсировать свои потери от экспорта продуктов нефтепереработки. Поэтому этот аргумент мне даже немного смешно рассматривать», – сказал Харченко в эфире финансируемого Госдепартаментом США ресурса «Голос Америки».

Ему показалось, что к публикации в британском деловом издании приложили руку российские спецслужбы.

«Если честно, такое впечатление, что эта статья, что с ней скорее работали российские спецслужбы, чем американские лица предоставляли для нее информацию. Потому что, к сожалению, аргументация, которая там приведена, для человека, работающего в энергетике, выглядит довольно смешно и очень непрофессионально», – заявил киевский эксперт.

Примечательно, что в Белом доме, куда «Голос Америки» обратился с просьбой прокомментировать статью FT, опровергать ничего не стали.

«Мы всегда заявляли, что не поощряем и не способствуем нападениям внутри России», – заявили в Белом доме.

Впрочем, если такая просьба со стороны США и звучала, то киевский режим ее проигнорировал, нанеся сегодня очередной удар по российскому НПЗ.