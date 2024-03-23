Украина вновь поразила российский НПЗ в глубоком тылу

Олег Кравцов.  
23.03.2024 09:44
  (Мск) , Москва
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Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина, Энергетика


Украина продолжает атаковать нефтеперерабатывающие предприятия в глубоком российском тылу. Так, сегодня были атакованы два НПЗ в Самарской области.

Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина продолжает атаковать нефтеперерабатывающие предприятия в глубоком российском тылу. Так, сегодня были атакованы два...

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«Сегодня ночью были совершены атаки БПЛА на нефтеперерабатывающие предприятия региона. На Куйбышевском НПЗ в результате произошло возгорание колонны первичной переработки нефти. Жертв и пострадавших нет. На месте работают экстренные службы и силовые ведомства, создан оперативный штаб. По Новокуйбышевскому НПЗ попытку атаки удалось отбить», – рассказал Азаров журналистам.

По его словам, ущерба технологическому оборудованию в результате попытки атаки БПЛА по Новокуйбышевскому НПЗ в Самарской области нет.

Утром пожарные отчитались, что ликвидировали пожар.

«В 07:58 (06:58 мск) объявлена локализация пожара, в 08:16 (07:16 мск) – ликвидация открытого горения», – сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.

 

АО «Новокуйбышевский НПЗ» расположен в Самарской области и входит в состав Самарской группы нефтеперерабатывающих заводов НК «Роснефть».

Предприятие производит многие виды продукции, в частности топливо для реактивных двигателей и масла для ракетоносителей. Кроме того, Новокуйбышевский НПЗ» является одним из основных производителей и поставщиков топлива для реактивных двигателей марки РТ высшего сорта – наиболее востребованного в России.

Куйбышевский НПЗ тоже входит в структуру «Роснефти» и является одним из крупнейших предприятий нефтяной отрасли Самарской области. Это предприятие специализируется на выпуске высококачественного моторного топлива.

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