Бессмертный увидел на Украине вершину фашистского права

12.09.2019, Киев, Максим Карпенко

Монополия партии Владимира Зеленского, которая без обсуждения и учета критики штампует в Верховной раде нужные режиму решения, может привести к взрыву в украинском обществе.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший представитель Украины на переговорах в Минске, дипломат Роман Бессмертный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Бывший высокопоставленный украинский чиновник сравнил действия нынешней власти с фашистскими режимами Европы прошлого века.

«Парламенты существуют для того, чтобы они играли роль чайника. То есть там кипит, дискуссия горячая – это снимает температуру общества. Если в парламенте не будет дискуссии, не будет съема этой температуры, наступит время, когда взорвется общество, потому что дискуссия перенесется в общество. Есть несколько очень интересных симптомов, которые, по моему мнению, имеют очень опасный характер.

Императивный мандат, который является вершиной так называемого корпоративного или фашистского права. Этот императивный мандат применялся в Италии в режиме Муссолини, в Испании в период Франко. Его пытался применить Гитлер, но даже этого ему не дали в Германии. Риск очень опасный. То, что я вижу, я вижу, что это периодически всплывает в истории Украины, и будет иметь трагические последствия в принципе для украинского парламентаризма и для демократии как механизма», – заявил Бессмертный.

Ранее Бессмертный заявлял, что если Владимир Зеленский не остановится и не прекратить концентрировать власть в своих руках вопреки положениям законов и Конституции, Украину ждет новый, кровавый Майдан.